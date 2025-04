SANTÉ – Comment maintenir la production de collagène avec l’âge ?

Les études montrent que le collagène est une protéine essentielle qui constitue la colonne vertébrale de nombreuses parties du corps et peut également ralentir efficacement le vieillissement des articulations, des muscles et des os. Le collagène est particulièrement bénéfique pour la peau, représentant 75 % de son poids sec, et joue un rôle clé dans le maintien de la jeunesse de la peau, la santé des cheveux et la beauté des ongles.



Le corps produit du collagène en assemblant des acides aminés qui forment de longues chaînes de polypeptides, enroulées de manière serrée en une structure hélicoïdale tripe. Le résultat est des fibres très solides qui forment le cadre de nombreuses parties du corps.



Les scientifiques ont identifié 28 types différents de collagène, mais 90 % du collagène dans le corps est du type I, qui fournit la structure de la peau, des os, des tendons et des ligaments.



Jo Woodhurst, responsable du département nutrition d’une entreprise de suppléments alimentaires, a précisé : « À mesure que nous vieillissons, à partir de la mi-vingtaine environ, nous commençons à perdre lentement la production de collagène, et à quarante ans, le corps ne parvient plus à satisfaire ses besoins en collagène. À ce stade, nous commençons à remarquer une diminution de la production de collagène dans certaines zones du corps, comme la peau et les articulations. »



Elle a ajouté : « Les suppléments de collagène ne peuvent pas stopper la diminution de la production de collagène par le corps, mais ils visent à rendre cette diminution progressive. En théorie, le collagène aide à maintenir l’élasticité de la peau, des articulations et de toutes les autres parties du corps qui en dépendent pendant plus longtemps. »



Les experts soulignent qu’il existe des moyens d’augmenter les niveaux de collagène sans avoir besoin de prendre des suppléments, tels que :



Suivre un régime alimentaire sain et équilibré.



Utiliser un écran solaire quotidiennement.



S’abstenir de fumer et de boire excessivement de l’alcool.



Appliquer des rétinoïdes topiques.



Maintenir une activité physique régulière.