REPORTAGE – À la découverte de Miami et des Everglades

Reportage exclusif de notre envoyée spéciale à Miami Jessica Pierné

Miami Magic City

Ville emblématique de la Floride, Miami n’a pas toujours été une destination glamour et cosmopolite. Lorsque les aventuriers débarquent à la fin du XIXème siècle en quête de bonne fortune, la Floride est une zone marécageuse peuplée d’alligators et de serpents. Certains d’entre eux y voyaient déjà un eldorado grâce à ses terres ensoleillées et son chemin de fer. Ce n’est qu’un siècle plus tard que ce bout d’Amérique au charme indéniable devint l’une des destinations les plus touristiques des Etats-Unis. Aujourd’hui, on y vient pour ses plages de sable blanc, sa côte sauvage et le parc National des Everglades qui est devenu le joyau de la Floride avec son écosystème menacé et sa faune digne d’un roman de Rudyard Kipling !

Miami Beach

Cette superbe étendue de sable blanc est l’endroit le plus prisé de South Beach, mais il existe de nombreuses plages paradisiaques au sud-ouest de la Floride comme Indian Rocks Beach qui possède une jolie réserve naturelle ou Capersen Beach.

Le berceau du blues (le village indien de Miccosukee)

Quand les Indiens Séminoles recueillent les Africains, ils constatent qu’ils partagent la même religion animiste fondée sur les esprits de la nature. Mais comme les esprits sont liés au territoire, les Séminoles se proposent de guider les Africains en les initiant aux danses et chants spirituels. Et selon la légende, c’est ainsi que va naître le blues au cœur des Everglades.

Le royaume des alligators

Les Everglades abritent une zone sauvage unique aux Etats-Unis. Située à moins d’une heure de route de Miami, ce paysage singulier subtropical est une immense mangrove qui se compose de marécages, de lacs et de rivières. Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, le parc national des Everglades est une ode à la biodiversité où se dissimule une faune incroyable comme l’alligator du Mississipi, des crocodiles, des pumas, des lynxs et des lamentins . Pour les observer sans les déranger, rien de mieux que l’hydroglisseur qui permet de rejoindre la réserve indienne de Miccosukee.

Jessica Pierné aux everglades avec un alligator

Petite balade en hydroglisseur

Photo d’un alligator d’amérique prise par notre reporter, jessica piernÉ, au plus près de l’animal

Le quartier cubain de Little Havana

Pour découvrir le cœur de la communauté cubaine, il faut flâner sur la Calle Ocho, l’une des artères principales du quartier historique de Little Havana. On y vient pour écouter de la salsa, visiter une fabrique de cigares, déguster une glace artisanale à la goyave et faire une balade dans le parc Domino pour observer les joueurs cubains. Dépaysement garanti !

Jessica pierné à little havana, un quartier de miami

Aventure inoubliable au cœur des Everglades

Pour une immersion totale, nous prenons la direction du sud de la Floride pour une balade les pieds dans l’eau avec un biologiste dans la réserve de Big Cypress. Cette randonnée dans les marécages se fait sans combinaison et sans anti-moustique pour ne pas perturber l’écosystème. Chacun de nous est équipé d’un grand bâton pour repousser et chasser les perfides tortues croqueuses qui sont tapies dans le marais. Il sert aussi à tâtonner dans l’eau pour éviter les trous. Après avoir signé une décharge de responsabilité, nous prenons notre courage à deux mains pour vivre cette expérience unique. L’ambiance est très calme jusqu’au moment où nous croisons un serpent qui s’éloigne très vite. Sur le moment, je ne sais pas quoi penser de cette randonnée un peu spéciale mais une chose est sûre, je n’oublierai jamais cette parenthèse sauvage dans la jungle des Everglades.

Notre reporter Jessica pierné (à droite) dans les everglades

L’art à ciel ouvert

Le quartier de Wynwood abrite des galeries, des créateurs et des bars branchés. Des artistes du monde entier y viennent pour transformer les murs de cet ancien quartier industriel en repère d’amateurs d’art.

Jessica Pierné dans le quartier de Wynwood

Jungle Island

Les rencontres rapprochées avec des animaux sont depuis longtemps une spécialité de la Floride. C’est le cas du parc d’attractions Jungle Island qui abrite des espèces exotiques et des oiseaux tropicaux. En 1946, Winston Churchill se rend à Miami pour quelques semaines. C’est à cette occasion qu’il se rendra à Parrot Island (aujourd’hui Jungle Island) pour visiter une splendide volière qui sera immortalisée par une photo iconique avec le cacatoès Pinky sur son épaule.

le célèbre cacatoès Pinky, qui avait été photographié avec Winston Churchill

Jessica pierné avec un bébé kangourou dans les mains

Le Setai, hôtel mythique de Miami

Avec sa vue panoramique sur l’océan et son architecture Art Déco, le Setai Hôtel & Residences a conservé une flamboyante façade rectiligne. Situé dans le quartier mythique de South Beach sur Collins Avenue, on reconnaît immédiatement le décor du film Scarface avec Al Pacino ou encore les célèbres courses poursuites de la série Deux flics à Miami avec Don Johnson dans les années 80. Aujourd’hui, cette belle adresse attire toujours les stars et les touristes du monde entier pour son design et son jardin tropical ouvert sur l’une des plus belles plages de Floride.

L’incroyable vue panoramique depuis le setai hotel

la piscine du setai hotel

Jessica Pierné sur la terrasse du setai

L’incroyable suite du setai, avec sa vue sur miami et son piano, pour les clients musiciens

CARNET DE ROUTE :

Y ALLER :

+ Vols A/R direct Paris – Miami à partir de 431 euros avec Air France www.airfrance.fr

OÙ LOGER :

+ Le Setai Hotel et sa vue panoramique sur Miami et l’océan www.thesetaihotel.com

+ Le Pelican Hotel sur Ocean Drive avec vue panoramique sur l’océan www.pelicanhotel.com