Québec : des Premières Nations aux saveurs de l’érable, voyage au cœur d’une terre de traditions et de paysages grandioses

Le Québec s’affirme comme une terre de traditions et de paysages majestueux, tout en mêlant héritage autochtone et influences contemporaines. Entre l’érable et les rencontres culturelles, les visiteurs explorent la région à travers ses cabanes à sucre, ses réserves naturelles et ses senteurs. Une immersion riche en découvertes attend les aventuriers.

Entre les forêts enneigées, les lacs scintillants et l’appel du grand blanc, le Québec cultive une identité singulière, empreinte d’histoire, de traditions et de poésie. Héritière des cultures autochtones, elle porte en elle une mémoire riche qui se mêle aujourd’hui aux influences venues du monde entier. De Montréal à Québec, cette terre de contrastes séduit par son authenticité et son art de vivre. Ici, les plaisirs se savourent aussi à table, avec l’incontournable sirop d’érable, véritable trésor du terroir québécois qui évoque les cabanes à sucre et le retour des beaux jours. Cette vaste région, invite les voyageurs à prendre le large, à explorer l’inconnu et à se laisser porter par un doux parfum d’aventure.

Reportage exclusif de notre envoyée spéciale au Québec Jessica Pierné

Visite d’une cabane à sucre en Montérégie

Pour commencer notre voyage, cap sur l’une des plus belles régions du Québec, la Montérégie. Situé à moins d’une heure de route de Montréal, la sucrerie de la Montagne est réputée pour son cadre et son sirop d’érable. Ici, le sirop est réalisé selon une recette traditionnelle, alimenté par un chauffage au bois. Après une belle randonnée dans les sentiers enneigés, nous rencontrons son fondateur Pierre Faucher et son fils Stefan pour déguster la tire d’érable tiède, un sirop cuit refroidi sur un lit de neige fraîche. À la nuit tombée, l’expérience se prolonge autour d’une table conviviale pour déguster les spécialités maison devant un feu de cheminée au cœur d’une érablière.

www.sucreriedelamontagne.com

La sucrerie de la Montagne et son fondateur Pierre Faucher vous fait vivre la véritable tradition québécoise

Découvrir les peuples autochtones

Nous poursuivons notre voyage en direction de Kahnawake où l’histoire et les traditions occupent encore une place importante. Ici, la culture des peuples autochtones, est profondément ancrée dans l’identité du territoire et invite les voyageurs à une découverte authentique. Les racines de cette communauté remontent au XVIIe siècle et son histoire est étroitement liée à celle de la Confédération iroquoise, reconnue notamment pour la Grande Loi de la Paix, qui a posé les bases d’une alliance entre plusieurs Nations autochtones d’Amérique du Nord. Au fil des siècles, les Mohawks de Kahnawà ont su faire vivre leur culture et préserver leur identité qu’ils partagent aujourd’hui avec les visiteurs pour une belle immersion dans l’univers des premiers peuples. Aujourd’hui, Kahnawake demeure un symbole de la résistance culturelle autochtone. La transmission de la langue mohawk, la défense des terres ancestrales et la reconnaissance des droits politiques restent au cœur des préoccupations de la communauté.

Rencontre dans la communauté Kahnawake

Se ressourcer dans un Spa nordique

Notre chemin se poursuit jusqu’au pied du mont Saint-Hilaire pour une parenthèse bien-être. Niché au cœur d’une réserve naturelle, le Strøm spa nordique invite à ralentir le rythme. Dans un décor où la nature est omniprésente, bassins chauds et froids, saunas finlandais, bains de vapeur et piscine extérieure composent un parcours thermal propice au lâcher-prise. À l’intérieur, on profite d’une salle panoramique pour se détendre face au mont Saint-Hilaire avant de rejoindre le restaurant Nord, qui fait la part belle aux produits locaux à travers une cuisine d’inspiration boréale. Un lieu parfait pour conjuguer bien-être, gastronomie et contemplation, à quelques kilomètres de Montréal.

www.stromspa.com/pages/destinations-mont-saint-hilaire

Le Strom Spa du mont saint Hilaire offre une expérience revigorante et contemplative

La forêt à pas feutrés, rencontre avec les wapitis

Le sol craque doucement sous nos pieds, l’air est frais, et le silence s’impose peu à peu. Dans cette réserve abénaquise du Québec, la balade prend une autre dimension : celle d’une rencontre avec un territoire habité par l’histoire et profondément lié à ceux qui y vivent. Odanak est un lieu emblématique qui s’impose comme une étape incontournable pour les amoureux des grands espaces.

Balade dans la réserve d’Odanak et rencontre avec les wapitis à l’Auberge du Vieux Moulin

Un wapiti qui semble très intrigué par notre visite

Notre reporter Jessica Pierné

La réserve d’Odanak

La richesse du lac Saint-Pierre

Nous traversons le lac Saint-Pierre pour découvrir le musée du Biophare à Sorel-Tracy. Cette visite permet de découvrir les richesses du lac Saint-Pierre, reconnu réserve mondiale de biosphère par l’Unesco. Entre marais, îles et chenaux, ce vaste territoire abrite une faune et une flore remarquables. A travers ses expositions, le musée dévoile les secrets de cet écosystème fragile, où l’eau façonne les paysages et préserve la vie des oiseaux migrateurs. Une escale précieuse pour comprendre toute la beauté sauvage du Québec.

https://biophare.com/reserve-mondiale-de-la-biosphere/

Visite du Biophare, réserve mondiale de la Biosphère du lac Saint-Pierre

La Ferme du Loup

Au cœur d’une érablière centenaire, cette adresse artisanale réinvente un emblème du Québec en explorant de nouvelles associations de saveurs. Aux sirops d’érable, parfois infusés de plantes et de conifères, s’ajoutent des vins élaborés à partir de la sève, baptisés acers. Ici, la forêt dessine le paysage et inspire en même temps les créations du domaine. Une halte gourmande qui révèle toute la richesse d’un terroir québécois encore méconnu des visiteurs français. Des visites guidées et des dégustations permettent d’en découvrir les secrets, sur rendez-vous.

www.lafermeduloup.com

Le sirop d’érable, trésor gourmand des forêts de Mauricie

Les chiens de traîneau de la meute d’Akash, une expérience authentique

À notre arrivée, la meute d’Akash s’anime et les chiens trépignent d’impatience. Après quelques caresses, chacun rejoint son attelage. Le traîneau solidement retenu attend le signal du départ. Quelques secondes plus tard, la meute s’élance à toute vitesse dans la forêt enneigée. Dans les montées, il faut encourager les chiens et parfois courir derrière le traineau pour les aider dans leur effort. Puis vient la descente, grisante où chaque virage réclame de l’attention pour ne pas renverser le traineau. Au retour, l’aventure se prolonge auprès des animaux. Chez Lyliane, les chiens sont bien plus que de simples compagnons de voyage : ils occupent une place essentielle tout en rappelant que la plus belle aventure est peut-être celle que l’on partage avec les animaux.

https://baluchon.com

Notre reporter chez Lyliane, à la meute d’Akash

La meute d’Akash est l’une des plus belles façons de découvrir la beauté des espaces glacés en traîneau à chiens

Balade avec les chiens de traîneau de la la meute d’Akash

Québec, la capitale de l’identité québécoise

Entre le fleuve Saint-Laurent et les forêts luxuriantes, le Québec dévoile une nature grandiose. Mais pour saisir toute l’âme de cette terre canadienne, il faut aussi pousser les portes de la ville de Québec et remonter le fil de son histoire. Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, le Vieux-Québec séduit par son héritage architectural, où se côtoient les empreintes françaises et britanniques. Avec ses rues pavées, ses façades en pierre grise et ses boutiques de souvenirs qui animent la rue du Petit-Champlain, le quartier invite les voyageurs à flâner dans un cadre enchanteur. Nous prenons ensuite la direction de la Haute-Ville qui dévoile les grandes heures du Québec, de la Citadelle au vaste parc des Champs de Bataille. Notre balade se termine au pied du majestueux Fairmont Le Château Frontenac qui domine le fleuve Saint-Laurent.

Au cœur de Québec

Québec est l’unique ville fortifiée d’Amérique du Nord

Parenthèse relaxante dans le Vieux Québec

Surplombant le Saint-Laurent, le Strøm Spa du Vieux Québec est l’endroit parfait pour se délasser. Les bassins chauds et froids composent un parcours thermal qui permet de profiter pleinement de la vue sur le fleuve. Entre deux immersions, on savoure une infusion aux plantes boréales dans les espaces de repos et on profite une dernière fois de la vue sublime sur les eaux glacées.

www.stromspa.com/pages/destinations-vieux-quebec

Se délasser face au fleuve Saint-Laurent

Au cœur des cultures autochtones

À Wendake, le Musée Huron-Wendat constitue une première étape pour appréhender la richesse de cette culture. Ses quelque 350 objets de collection, enrichis par des expositions temporaires, racontent l’histoire de la nation et mettent en lumière ses techniques artisanales. Des ateliers, des démonstrations et la découverte de la maison longue nationale Ekionkiestha’ complètent le parcours. Pour prolonger cette immersion, l’Hôtel-Musée Premières Nations, établissement quatre étoiles donnant sur la rivière Saint-Charles, propose de séjourner dans un cadre inspiré de cet héritage. En soirée, Onhwa’ Lumina invite à une autre forme de découverte : une promenade nocturne de 1,2 km où lumières, projections et créations sonores composent un parcours sensoriel évoquant les origines, les légendes et les perspectives d’avenir de la nation huronne-wendat.

Écouter des légendes amérindiennes à Wendake

CARNET DE VOYAGE :

Y ALLER :

Paris-Montréal, avec Air Transat à partir de382€ A/R par personne.

www.airtransat.com/fr-FR/

OÙ DORMIR ?

Auberge des Gallant

L’établissement se trouve à 6 km de la Sucrerie de la Montagne au cœur d’une nature préservée.

https://aubergedesgallant.com/

Hôtel Rive Gauche

Situé à 20 minutes de route de Montréal, l’hôtel Rive Gauche est une belle adresse pour séjourner en Montérégie. Les 58 chambres possèdent de beaux volumes et des vues paisibles sur la nature.

https://www.hotelrivegauche.ca/fr

Abenaki Aventure Camping

Situé à Odanak, à seulement 1h30 de Montréal, ce camping propose une véritable immersion dans la culture autochtone des Abénakis. On y trouve une rivière navigable, des sentiers de marche et des activités pour toute la famille.

https://abenakiaventure.com/#

Auberge du Vieux Moulin

Une belle adresse au cœur d’un cadre enchanteur qui abrite une cabane à sucre familiale, un restaurant convial, une piscine intérieure chauffée et propose de nombreuses activités été comme hiver.

https://auberge-lanaudiere.com

Le Baluchon éco-villégiature

Au cœur de la Mauricie, dans un cadre enchanteur, cet établissement séduit immédiatement les voyageurs. Entre la rivière du Loup, les forêts profondes et les sentiers de randonnée, on trouve de nombreuses activités comme les balades en traineau à chiens avec la meute d’Akash et une table qui fait la part belle aux produits du terroir.

https://baluchon.com

Le Hilton Québec

Bénéficiant d’un emplacement exceptionnel, aux portes du vieux Québec et face au Parlement, le Hilton Québec est l’adresse idéale pour visiter l’unique ville fortifiée d’Amérique du Nord. Depuis les chambres, les larges fenêtres dévoilent de superbes panoramas sur les toits de la vieille ville, le fleuve Saint-Laurent ou les Laurentides. Une invitation à contempler Québec sous un autre angle.

https://www.hilton.com/en/hotels/yqbhihh-hilton-quebec

OÙ MANGER ?

Sucrerie de la Montagne est une authentique cabane à sucre. Nichée au cœur d’une forêt d’érables, on y découvre la fabrication du sirop d’érable, la cuisine québécoise du terroir dans une atmosphère chaleureuse.

https://www.sucreriedelamontagne.com/

Kahnawake Brewing Company est la première microbrasserie appartenant à des Autochtones sur un territoire des Premières Nations au Canada.

https://kahnawakebrewing.com/

Le Coureur des Bois

Ce restaurant gastronomique fait parti de l’hôtel Rive Gauche en Montérégie. Supervisée par le Chef Jean-Sébastien Giguère, la cuisine met à l’honneur les saveurs du terroir québécois et des produits locaux. La carte des vins propose également une sélection de grands crus internationaux qui sublimeront votre expérience culinaire.

https://www.hotelrivegauche.ca/fr

Le Huit 100 Vingt

Une table champêtre dans une grange ouverte sur la campagne québécoise. Le Chef Loïc Leperlier compose une cuisine gastronomique, créative et locavore, inspirée par les récoltes du potager. Le sirop d’érable maison, parfois vieilli en fût de bourbon, est un ingrédient de caractère que l’on retrouve dans les desserts. Une expérience gourmande recommandée par le guide Michelin et l’Etoile Verte 2026.

https://www.huit100vingt.com

Microbrasserie le Presbytère

Installée dans un ancien presbytère datant de 1873, au cœur du village de Saint-Stanilas-de-Champlain, en Mauricie, cette microbrasserie conjugue patrimoine et gastronomie québécoise. Dans ce lieu chargé d’histoire, on savoure les produits du terroir et les trésors de la forêt. Une adresse singulière et créative qui mérite le détour.

https://lepresbytere.ca

Coteau

Situé dans le vieux-Québec, le restaurant Coteau célèbre les richesses du terroir dans le cadre chaleureux d’un ancien entrepôt maritime du XIXème siècle. Au menu, une cuisine gastronomique créative, inspirée des récoltes de la ferme du Coteau, sur l’île d’Orléans. Récompensée d’une étoile verte Michelin, pour son engagement durable, cette table raffinée cultive un art de vivre où la saisonnalité et l’authenticité québécoise s’invitent dans chaque assiette.

https://www.restaurantcoteau.com/fr

La Traite

Installé au sein de l’hôtel-Musée Premières Nations, à Wendake, ce restaurant propose une cuisine aux saveurs des Premières Nations. La carte met à l’honneur les produits du terroir. A la belle saison, on peut prolonger l’expérience sur la terrasse qui surplombe la rivière avec un thé du Labrador.

https://restaurantlatraite.ca

La Bûche

Ce restaurant revisite les recettes traditionnelles du Québec dans une ambiance conviviale et chaleureuse. L’occasion de savourer une vraie poutine et quelques douceurs à l’érable.

https://www.restolabuche.com

ACTIVITÉS AUTOUR DE QUÉBEC :

Empire 47

À moins de 25 minutes de Québec, Empire 47 propose une immersion sportive au cœur des paysages enneigés du lac Delage, avec près de 50km de sentiers dédiés au Fatbike. Equipé de pneus XXL pour adhérer à la neige, ce vélo tout-terrain permet de sillonner la forêt hivernale, sur des parcours adaptés à tous les niveaux. Une expérience vivifiante, entre nature sauvage et plaisir de l’aventure.

https://www.empire47.com/

PLUS D’INFOS :

Site officiel du gouvernement du Québec

https://www.bonjourquebec.com/fr-fr