Mairie saccagée à Fresnes : neuf suspects arrêtés après une attaque ciblée contre la victoire LR

Neuf personnes ont été interpellées ce mardi matin dans l’enquête sur le saccage de la mairie de Fresnes, dans le Val-de-Marne. Soupçonnés d’avoir participé à cette attaque violente survenue à la veille de l’installation du nouveau maire Les Républicains, les suspects, tous mineurs, ont été placés en garde à vue pour des faits graves, notamment destructions en bande organisée et vols aggravés.
Les faits remontent à la soirée du 27 mars, lorsque plusieurs individus masqués ont pris pour cible l’Hôtel de Ville. Selon les images de vidéosurveillance, ils ont forcé l’entrée à l’aide d’un engin explosif de type mortier avant de pénétrer dans le bâtiment pour y commettre de lourdes dégradations. Le hall d’accueil a été ravagé, les vitrines brisées et de nombreux équipements détruits.
Le nouveau maire, Christophe Carlier, élu après une triangulaire serrée, a dénoncé une attaque contre « la maison commune », estimant qu’elle est « clairement liée à l’élection ». Le préjudice est jugé important et perturbe déjà le fonctionnement des services municipaux.
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