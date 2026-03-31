Marine Tondelier enceinte : la secrétaire nationale des Écologistes annonce une grossesse après des fausses couches et une PMA infructueuse

Marine Tondelier a annoncé être enceinte de trois mois. Dans un entretien accordé à Elle puis sur le plateau de LCI face à Darius Rochebin, Marine Tondelier a expliqué attendre cet enfant après plusieurs fausses couches et un parcours de procréation médicalement assistée resté sans succès. Marine Tondelier, âgée de 39 ans, est déjà mère d’un garçon de 7 ans.

Une annonce personnelle rendue publique en pleine séquence politique

Marine Tondelier présente cette grossesse comme une nouvelle arrivée sans préparation, après une période qu’elle décrit comme difficile sur le plan politique mais heureuse sur le plan personnel. Marine Tondelier a aussi expliqué avoir choisi de parler maintenant parce que sa grossesse commençait à se voir, après avoir eu le sentiment, depuis janvier, de mener une double vie pendant la campagne des municipales.

Pour rappel, Marine Tondelier est engagée dans la préparation de l’échéance présidentielle de 2027. Elle a officialisé sa candidature le 22 octobre dernier, avant d’être désignée le 8 décembre par Les Écologistes pour représenter le parti à la primaire de la gauche et des écologistes prévue en 2026 en vue de l’élection présidentielle de 2027.

Un parcours marqué par une première fausse couche puis des échecs en PMA

Dans cet entretien, Marine Tondelier revient sur une première fausse couche, puis sur un parcours de PMA mené avec son conjoint. Marine Tondelier décrit un traitement lourd, rythmé par des injections hormonales, des contraintes horaires strictes et une organisation difficile à concilier avec des déplacements politiques fréquents. Marine Tondelier explique avoir traversé cette période dans une grande discrétion.

Après plusieurs tentatives infructueuses de PMA, Marine Tondelier indique avoir eu recours à une fécondation in vitro après la dissolution de 2024. Cette grossesse s’est elle aussi arrêtée après quelques semaines. Marine Tondelier explique qu’elle a ensuite mis ce projet en pause avant de tomber enceinte naturellement quelques mois plus tard. Cette grossesse a commencé le 25 décembre.

Une grossesse qui recoupe déjà la campagne vers 2027

Sur LCI, Marine Tondelier a expliqué qu’une campagne menée pendant une grossesse constituait un défi, tout en ajoutant qu’une grossesse ne relevait pas d’une incapacité. Marine Tondelier a précisé qu’elle avait déjà traversé une partie de la campagne des municipales enceinte, sans en parler publiquement. TF1 Info rapporte en outre que Marine Tondelier doit accoucher en septembre 2026 et qu’elle attend un garçon.

Le calendrier politique donne à cette annonce une portée particulière. Marine Tondelier a été investie par son parti avec 86% des voix face à Waleed Mouhali. Cette désignation devait permettre à Marine Tondelier de représenter son parti lors d’une éventuelle primaire à gauche avant la présidentielle de 2027, dont les modalités restaient encore en discussion.