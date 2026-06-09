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Bruno Retailleau et François-Xavier Bellamy réclament l’application immédiate du règlement retour

9 juin 2026 2 minutes de lecture PAR Radouan Kourak

Le président des Républicains et l’eurodéputé LR appellent le gouvernement à mettre en œuvre sans délai le futur règlement européen sur l’expulsion des migrants en situation irrégulière.

Bruno Retailleau et François-Xavier Bellamy réclament l'application immédiate du règlement retour
Bruno Retailleau et François-Xavier Bellamy réclament l'application immédiate du règlement retour

Bruno Retailleau et François-Xavier Bellamy montent au créneau. Les deux leaders des Républicains ont interpellé l’exécutif sur l’application du futur règlement européen concernant le retour des migrants en situation irrégulière, qui devrait être adopté dans les prochaines semaines. Le candidat LR à la présidentielle, ancien ministre de l’Intérieur, a insisté sur la nécessité d’une mise en œuvre rapide et complète de ce texte européen. L’eurodéputé français, qui a porté ce dossier au sein des institutions européennes, y voit une avancée majeure après des décennies d’impuissance face à l’immigration illégale.

Pression sur le camp présidentiel

Les deux responsables politiques ciblent particulièrement Renaissance et Horizons, formations du camp présidentiel. Ils mettent la pression sur les parlementaires centristes pour qu’ils soutiennent une application sans retard du dispositif. Ce règlement européen vise à faciliter l’éloignement des étrangers déboutés du droit d’asile et entrés illégalement sur le territoire de l’Union. Bruno Retailleau martèle que ce texte doit être appliqué immédiatement et dans sa totalité, sans attendre les délais habituels de transposition.

Cette offensive intervient alors que le règlement européen est sur le point d’être définitivement voté. Pour François-Xavier Bellamy, ce texte représente un outil concret pour reprendre le contrôle sur les flux migratoires. La position affichée par les deux élus marque une différence nette avec la ligne du centre, plus prudente sur ces questions. L’urgence affichée par les Républicains reflète leur volonté de faire de la fermeté migratoire un marqueur politique fort à quelques mois de l’élection présidentielle.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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