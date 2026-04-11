Londres suspend la restitution des îles Chagos en l’absence de soutien américain

Le Royaume-Uni a annoncé la suspension de son projet de restitution des îles Chagos à l’île Maurice, invoquant l’absence de soutien des États-Unis. Downing Street précise que les discussions se poursuivent avec Washington et Port-Louis, condition jugée indispensable à la mise en œuvre de l’accord.

Ce projet, qui devait être examiné par le Parlement britannique, arrivait à échéance, rendant son adoption incertaine. L’accord conclu en 2025 prévoyait la restitution de l’archipel tout en maintenant un bail de 99 ans sur l’île principale, Diego Garcia, où se trouve une base militaire conjointe.

Un enjeu stratégique pour les alliés occidentaux

La base de Diego Garcia est considérée comme un point clé pour les opérations militaires britanniques et américaines dans l’océan Indien. Sa sécurisation à long terme constitue une priorité pour les deux pays, dans un contexte géopolitique sensible.

Initialement favorable au projet, Donald Trump a ensuite exprimé des critiques, contribuant à fragiliser l’accord. Face à ces incertitudes, Londres a choisi de suspendre le processus en attendant une position plus claire de son allié américain.