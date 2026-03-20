Zone euro : la BCE écarte le scénario d’une récession malgré les tensions

La Banque centrale européenne ne prévoit pas d’entrée en récession pour la zone euro, malgré les incertitudes liées à la hausse des prix de l’énergie. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a insisté sur ce point en évoquant les différents scénarios étudiés par l’institution.

Même dans les hypothèses les plus défavorables, marquées par un pétrole durablement élevé, l’activité économique resterait en croissance. Le responsable monétaire a également écarté le risque de stagflation, estimant que la situation actuelle ne correspond pas à ce type de configuration.

Une vigilance maintenue face aux risques inflationnistes

Selon la BCE, les tensions sur les prix de l’énergie représentent une part limitée de l’inflation globale. L’enjeu principal reste d’éviter une propagation de ces hausses à l’ensemble des biens et services.

Dans ce contexte, l’institution a choisi de maintenir ses taux d’intérêt tout en soulignant les incertitudes persistantes. Le cap reste celui de la prudence, avec une attention particulière portée à l’évolution des prix et de la croissance.