Un détenu s’évade lors d’une sortie culturelle au Louvre

Un détenu de la maison d’arrêt de Nanterre s’est évadé vendredi après-midi à Paris alors qu’il participait à une sortie culturelle organisée au musée du Louvre. L’homme faisait partie d’un groupe de trois prisonniers bénéficiant d’une permission de sortie encadrée par deux conseillers du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) ainsi que deux agents de surveillance.

La visite devait porter sur le thème des droits citoyens, mais l’excursion a rapidement tourné court. Vers 14h30, à la sortie du RER A dans la station Auber, l’un des détenus a brusquement pris la fuite à pied en direction de la ligne 7 du métro. Malgré leur intervention immédiate, les agents pénitentiaires n’ont pas réussi à le rattraper.

Une permission contestée en amont

Les deux autres détenus ont été reconduits à la maison d’arrêt de Nanterre tandis que l’évasion était signalée à la plateforme des appels d’urgence vers 15h10. L’administration pénitentiaire a ensuite déclenché le protocole habituel en cas d’évasion et diffusé la fiche pénitentiaire du fugitif aux forces de l’ordre franciliennes afin de faciliter les recherches.

Selon plusieurs sources, l’établissement pénitentiaire aurait initialement émis un avis défavorable à cette sortie en raison des antécédents disciplinaires du détenu, mais la permission aurait finalement été accordée par un juge. Une procédure a été ouverte et les autorités poursuivent activement les recherches pour retrouver l’homme en fuite.