Triple meurtre à Angers : le procès s’est ouvert

Le procès d’un homme accusé d’avoir commis un triple meurtre à Angers en juillet 2022 s’est ouvert vendredi devant la cour d’assises du Maine-et-Loire. Lors de cette première journée d’audience, les débats ont principalement porté sur le parcours et la personnalité de l’accusé, un ancien réfugié politique soudanais âgé de 36 ans.

Al Khawad Al Zine Sulaymane comparaît jusqu’au 20 mars pour avoir poignardé mortellement trois jeunes hommes âgés de 16, 18 et 20 ans après une altercation survenue dans la nuit du 15 au 16 juillet 2022 dans le centre d’Angers. Selon l’accusation, l’homme, alors fortement alcoolisé, aurait importuné des passants et agressé sexuellement de jeunes femmes avant qu’une bagarre n’éclate avec plusieurs jeunes venus leur porter assistance.

Un retour armé après une première altercation

Après l’intervention des secours et des forces de l’ordre, l’homme aurait quitté les lieux avant de revenir environ une heure plus tard avec un couteau de 20 centimètres, dissimulé sur lui. Il aurait alors attaqué plusieurs jeunes impliqués dans la première altercation, tuant trois d’entre eux et en blessant trois autres.

Au cours de l’audience, plusieurs témoins ( travailleurs sociaux, anciens employeurs, proches et enquêteurs) ont été entendus afin de retracer le parcours de l’accusé. Décrit comme sérieux dans son travail d’intérimaire mais violent lorsqu’il consomme de l’alcool, il a reconnu devant la cour souffrir d’un problème d’alcoolisme, affirmant ne pas parvenir à se soigner.

Les débats ont également porté sur son parcours migratoire marqué par un passage par la Libye, ainsi que sur de possibles troubles psychologiques. Une expertise psychiatrique évoque une altération du discernement au moment des faits, liée à la consommation d’alcool et à un état de stress post-traumatique. Jugé pour assassinat et tentatives d’homicide, l’accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité.