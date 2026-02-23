Seine-et-Marne : un homme incarcéré après la mort violente d’une mère de famille

Un homme de 42 ans a été placé en détention provisoire après sa mise en examen pour meurtre sur conjointe et destruction par incendie, à la suite de la découverte du corps d’une femme de 33 ans dans un appartement d’Esbly. La victime avait été retrouvée jeudi matin par les secours, appelés pour un départ de feu au rez-de-chaussée d’un immeuble.

Le corps présentait de graves mutilations et des traces de brûlures partielles. Interpellé peu après les faits, l’ancien compagnon de la trentenaire a d’abord contesté toute implication avant de reconnaître avoir porté les coups mortels, tout en affirmant ne pas avoir voulu la tuer, selon le parquet de Meaux.

Une relation marquée par des tensions

D’après les premiers éléments de l’enquête, l’homme se serait rendu au domicile de la victime le matin du drame. Leur relation s’était dégradée ces derniers mois, les enquêteurs évoquant des attitudes jalouses de la part du mis en cause. La jeune femme, mère de deux enfants âgés de 7 et 10 ans, vivait séparée de leur père.

L’information judiciaire devra déterminer les circonstances précises des faits et établir si l’incendie visait à dissimuler le crime. Cette affaire s’inscrit dans un contexte où les homicides au sein du couple restent élevés en France, selon les derniers chiffres officiels.