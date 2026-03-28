Paris : un attentat déjoué devant les locaux de Bank of America, un mineur interpellé

Une tentative d’attentat a été déjouée dans la nuit, devant les locaux de Bank of America, situés rue de La Boétie, dans le 8e arrondissement de Paris. Vers 3h30, des policiers de la Brigade anticriminalité en mission de sécurisation ont repéré deux individus vêtus de sombre aux abords du bâtiment.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’un des suspects a sorti de son sac un bidon de 5 litres contenant un liquide suspect, auquel était relié un dispositif pyrotechnique. Il aurait tenté d’y mettre le feu avant d’être immédiatement interpellé par les forces de l’ordre. Un second individu a pris la fuite.

Le suspect arrêté est âgé de 17 ans

Le suspect arrêté est présenté comme un mineur de 17 ans. Toujours d’après les premiers éléments rapportés, il aurait déclaré avoir été recruté via Snapchat contre 600 euros pour mener cette action. Les enquêteurs cherchent désormais à vérifier cette version et à identifier d’éventuels complices.

Le Parquet national antiterroriste s’est saisi du dossier dans la nuit. Une enquête de flagrance a été ouverte pour tentative de dégradation par incendie ou moyen dangereux en relation avec une entreprise terroriste, fabrication d’engin incendiaire ou explosif, détention et transport d’un tel engin en vue de préparer des dégradations dangereuses, ainsi que pour association de malfaiteurs terroriste. Les investigations ont été confiées à la police judiciaire de la préfecture de police de Paris et à la DGSI.