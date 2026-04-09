Meurtre de Iryna Zarutska : l’accusé déclaré inapte, le procès stoppé net

La procédure judiciaire autour du meurtre d’Iryna Zarutska, jeune réfugiée ukrainienne de 23 ans tuée à Charlotte, vient de connaître un tournant. L’homme qui l’a mortellement poignardée dans le métro a été déclaré inapte à être jugé par une structure psychiatrique de l’État, ce qui bloque pour l’instant l’avancée du procès au niveau local.

Un tournant brutal dans le dossier

Un rapport d’évaluation a conclu que DeCarlos Brown Jr. n’était pas, à ce stade, en état de faire face à la procédure pénale engagée contre lui. À la suite de cette conclusion, sa défense a demandé un report de 180 jours de l’audience prévue le 30 avril, audience qui devait notamment aborder la question de sa capacité mentale et la suite du dossier.

Le procès est suspendu, pas enterré

Cette situation ne signifie ni abandon des charges, ni acquittement. En pratique, cela veut dire que la justice estime que l’accusé ne comprend pas suffisamment la procédure, ou n’est pas en mesure d’aider correctement ses avocats, pour être jugé immédiatement. Tant qu’une éventuelle restauration de sa capacité n’est pas reconnue, le procès dans l’État de Caroline du Nord reste gelé.

Une demande de report qui change tout

La défense a sollicité un délai supplémentaire de six mois, et le parquet ne s’y est pas opposé,. Le juge doit encore statuer formellement sur la suite de la procédure, mais le dossier apparaît déjà fortement ralenti par cette expertise psychiatrique.

Une affaire qui dépasse la justice locale

L’accusé fait aussi face à une procédure fédérale distincte. Une plainte fédérale avait été déposée le 9 septembre 2025, avant une inculpation par un grand jury fédéral le 22 octobre 2025 pour un acte de violence mortel commis dans un système de transport de masse. Cette procédure expose l’accusé à une peine pouvant aller jusqu’à la prison à vie, voire à la peine de mort au niveau fédéral.

Un obstacle judiciaire à plusieurs niveaux

Au moment où la question de son aptitude mentale a été placée au centre du dossier, DeCarlos Brown Jr. se trouvait toujours en détention fédérale, ce qui complique encore le traitement de la procédure menée par l’État. Autrement dit, même si l’affaire reste ouverte sur tous les plans, l’enchaînement judiciaire est désormais freiné par la question centrale de son état mental.

Le meurtre d’Iryna Zarutska avait bouleversé le monde

Iryna Zarutska a été tuée le 22 août 2025 à bord du Lynx Blue Line à Charlotte. Âgée de 23 ans, elle avait fui la guerre en Ukraine pour reconstruire sa vie aux États-Unis. L’attaque a été lâche et aléatoire, et a profondément choqué l’opinion publique mondiale.