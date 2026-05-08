Marseille : une chute du 7e étage, le parquet ouvre une enquête pour homicide conjugal

Au petit matin , Marseille se réveille avec une histoire qui laisse un goût de cendre. Une femme de 31 ans a été retrouvée morte après une chute du 7e étage d’un immeuble du 15e arrondissement, selon le parquet, jeudi 7 mai. Pour l’instant, les circonstances exactes n’ont pas été détaillées, juste ce constat brut qui coupe court aux spéculations et rappelle que, parfois, quelques étages suffisent à faire basculer une vie.

Très vite, la justice a choisi un cadre clair: une enquête pour homicide conjugal a été ouverte. Une autopsie a été ordonnée, étape attendue pour préciser les causes du décès, vérifier la cohérence des éléments connus et orienter les investigations. Dans ce type de dossier, tout compte, le moindre détail, l’heure, les traces, les positions, les silences.

Dans l’appartement, un compagnon interpellé

Point central de l’enquête: le compagnon de la victime, âgé de 27 ans, se trouvait dans l’appartement au moment des faits, indique le parquet. Il a été interpellé dans la nuit de mercredi à jeudi alors qu’il était « très alcoolisé », puis placé en garde à vue. Le décor est là, fermé, domestique, sans témoin évident, celui qui oblige les enquêteurs à reconstruire une chronologie au millimètre.

Le parquet précise que l’homme n’avait pas d’antécédents connus de violences conjugales. Une information, pas une garantie. L’absence de traces administratives ne dit rien des tensions privées, des disputes étouffées, des peurs qu’on ne déclare pas, des signaux que personne ne voit ou ne veut voir. Reste à établir ce qui s’est passé avant la chute et ce qui l’a rendue possible.

Dans les prochaines heures, l’autopsie et les auditions doivent apporter des réponses, ou au moins dessiner un chemin vers la vérité judiciaire. Marseille, elle, attend, comme toujours dans ces drames intimes: le moment où les faits s’alignent, où le récit cesse d’être un trou noir et devient une suite d’éléments vérifiables, avec des responsabilités à la clé. Derrière les façades, la ville sait que ce genre d’affaire laisse rarement l’air intact.