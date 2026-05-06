Fêtes de Bayonne: 19 ans de prison pour un homme jugé après des coups mortels

Un homme de 41 ans a été condamné à 19 ans de réclusion criminelle par la cour d’assises des Pyrénées-Atlantiques pour avoir mortellement frappé un quinquagénaire lors des Fêtes de Bayonne en juillet 2024. Ancien boxeur au lourd passé judiciaire, il était poursuivi pour des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

À l’annonce du verdict, l’accusé a proféré des menaces envers les parties civiles, obligeant sa mère, présente dans la salle, à intervenir pour tenter de le calmer. L’avocate générale avait requis 20 ans de réclusion, dénonçant un homme dangereux n’ayant montré aucune remise en question au cours du procès.

Une altercation aux circonstances encore floues

Les faits s’étaient produits dans une gare routière provisoire installée pour les festivités. Une dispute avait éclaté dans un bus entre l’accusé et un homme de 58 ans. L’origine exacte de l’altercation reste incertaine, l’accusé ayant évoqué puis retiré des accusations de propos racistes.

À la sortie du bus, l’ancien boxeur avait porté deux coups violents au visage de la victime, qui s’était effondrée au sol. Hospitalisé dans un état critique, le quinquagénaire est décédé cinq jours plus tard des suites d’un grave traumatisme crânien.

Déjà condamné à de nombreuses reprises pour des faits de violences, l’accusé a été décrit par l’accusation comme animé par «la rage et la colère». La défense a plaidé une réaction à une montée de tensions verbales, affirmant que son client s’était senti agressé au moment des faits.