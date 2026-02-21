Cinq personnes mises en examen pour des soupçons de financement du Hamas via des ONG françaises

Cinq personnes liées aux associations Humani’Terre et Soutien Humani’Terre ont été mises en examen, soupçonnées d’avoir acheminé des fonds au Hamas sous couvert d’aide humanitaire, a annoncé le Parquet national antiterroriste. Elles sont poursuivies notamment pour « financement d’une entreprise terroriste », « abus de confiance en bande organisée » et « blanchiment » en lien avec une organisation terroriste. Les mis en cause ont été placés sous contrôle judiciaire.

L’enquête a débuté en novembre 2023 et a été confiée à la section antiterroriste de la brigade criminelle, à la DGSI et à l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière. Les associations concernées affichaient pour objet le soutien aux populations palestiniennes en Cisjordanie, au Liban et dans la bande de Gaza.

Perquisitions et saisies de fonds

Plusieurs perquisitions ont été menées, notamment au siège des associations et aux domiciles de responsables actuels ou anciens. Du matériel informatique et des documents comptables ont été saisis. Près de 40 millions d’euros ont également été confisqués, dont environ 35 millions sur des comptes bancaires et plus de 5 millions en espèces.

Les investigations se poursuivent sous la direction de magistrats instructeurs antiterroristes, avec l’appui d’éléments obtenus via une coopération internationale impliquant notamment l’Italie, les États-Unis et Israël. De son côté, l’association Humani’Terre indique sur son site avoir suspendu la collecte de dons à la suite d’événements récents et de difficultés administratives et bancaires.