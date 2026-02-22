Angers : un fonctionnaire de police poursuivi après un tir lors d’une arrestation

Un agent de police de 53 ans a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire après avoir fait usage de son arme jeudi lors d’une interpellation à Angers. Le parquet estime qu’il ne se trouvait pas en situation de légitime défense au moment des faits.

L’intervention concernait un homme de 26 ans, déjà connu des services judiciaires. Selon le procureur, trois policiers tentaient de l’appréhender et avaient utilisé des pistolets à impulsion électrique sans parvenir à le maîtriser. Le suspect aurait alors lancé un projectile en direction des forces de l’ordre.

Une balle tirée alors que l’homme tournait le dos

D’après les éléments communiqués par le parquet, le policier a d’abord effectué un tir vers le sol avant de viser les membres inférieurs de l’individu. Une balle a traversé la jambe de ce dernier, provoquant une incapacité de travail supérieure à huit jours. L’analyse des images de vidéoprotection et les constatations médicales ont toutefois établi que la victime avait été touchée alors qu’elle était de dos.

Le fonctionnaire, poursuivi pour « violences avec arme par personne dépositaire de l’autorité publique », a reconnu devant les enquêteurs avoir pu mal apprécier la situation, tout en affirmant avoir perçu un danger. L’enquête se poursuit sous l’autorité du parquet d’Angers.