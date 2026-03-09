Un nouveau rebondissement est intervenu dans l’affaire impliquant le footballeur brésilien Neymar Jr. Alors que plusieurs médias avaient évoqué l’existence d’une procédure judiciaire lancée par une ancienne employée du joueur, la principale intéressée a finalement pris la parole pour contester publiquement ces informations.

Dans un premier temps, plusieurs médias brésiliens avaient affirmé que l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain, aujourd’hui joueur du Santos Futebol Clube, faisait l’objet d’une plainte pour violation du droit du travail déposée par son ancienne cuisinière personnelle.

La situation a toutefois évolué après l’intervention publique de l’ancienne employée, qui affirme que les informations diffusées ne correspondent pas à la réalité.

« Je n’ai jamais intenté de procès » : le démenti clair de Marcela Lermy Mingorance

Dans un message publié sur son compte Instagram, l’ancienne cuisinière Marcela Lermy Mingorance a tenu à clarifier la situation et à mettre fin aux rumeurs la concernant.

« Je n’ai jamais intenté de procès pour violation du droit du travail ni d’action en justice contre lui ou contre toute personne liée à lui », a déclaré Marcela Lermy Mingorance.

Dans la même publication, elle a également rappelé la nature de sa relation professionnelle avec la star brésilienne. Selon elle, son expérience de travail auprès de Neymar Jr. s’est déroulée dans un cadre respectueux.

« Face à la circulation d’une fausse information impliquant mon nom, je tiens à clarifier les choses : j’ai travaillé pour l’athlète Neymar Jr. entre 2013 et 2018, en entretenant toujours une relation professionnelle fondée sur le respect et l’éthique », a expliqué Marcela Lermy Mingorance.

Des accusations initiales sur des conditions de travail exigeantes

Avant ce démenti, plusieurs articles de presse évoquaient pourtant des accusations portant sur les conditions de travail au sein du personnel de la star du football. Ces publications affirmaient que Marcela Lermy Mingorance reprochait au joueur brésilien des journées de travail particulièrement longues, pouvant atteindre 14 heures.

Certaines informations indiquaient également que l’ancienne cuisinière aurait été amenée à accomplir des tâches physiquement éprouvantes dans le cadre de son emploi.

Dans ces mêmes publications, il était aussi question d’une éventuelle demande d’indemnisation estimée à environ 262 000 reais, soit près de 43 000 euros, dans le cadre d’une procédure qui aurait été engagée devant la justice du travail.

Ces éléments ont largement circulé sur les réseaux sociaux et dans plusieurs médias sportifs, contribuant à amplifier la polémique autour du joueur brésilien.

Une « fausse information » selon l’ancienne employée

Dans sa prise de parole publique, Marcela Lermy Mingorance affirme cependant que ces accusations ne reposent sur aucune procédure réelle. Elle explique que l’origine de la controverse proviendrait d’une publication réalisée sur un profil Instagram ayant utilisé son identité sans autorisation.

« Le 06/03/2026, un profil sur cette plateforme (Instagram) a publié une information utilisant mon image de manière abusive, associant mon nom à un prétendu procès pour violation du droit du travail qui n’existe pas. Cette information est fausse », a écrit Marcela Lermy Mingorance.

Elle précise également que des démarches juridiques ont déjà été engagées afin de faire retirer les contenus concernés et d’identifier les personnes à l’origine de la diffusion de ces informations.

« Des mesures juridiques sont déjà en cours pour supprimer le contenu et demander des comptes aux personnes impliquées », a conclu Marcela Lermy Mingorance.

La question est de savoir désormais comment cette information a-t-elle pu circuler ? L’ancienne cuisinière de la star n’a-t-elle vraiment jamais attaqué le footballeur pour ses conditions de travail, ou bien a-t-elle été payée pour se taire et éteindre l’incendie, ce qui est courant dans ce genre d’affaires ? La réponse appartient aux deux protagonistes de ce dossier…