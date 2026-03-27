Miss Thailand 2026 : Kamolwan Chanago perd ses fausses dents en plein direct

Lors des préliminaires de Miss Grand Thailand, organisés à Bangkok, la représentante de Pathum Thani a vécu un moment terriblement gênant. Alors qu’elle se présentait sur scène, Kamolwan Chanago, a vu ses facettes dentaires se déloger en plein discours.

La candidate garde son calme

Loin de se laisser déstabiliser, la candidate a brièvement tourné le dos au public pour remettre ses facettes en place, avant de reprendre son passage. Elle a ensuite poursuivi sa marche sur scène, souriante, jusqu’à la fin de sa présentation.

Une finale très attendue à Bangkok

Pour rappel, la finale de Miss Grand Thailand 2026 est annoncée pour le 28 mars au MGI Hall, Bravo BKK Mall, à Bangkok. La gagnante doit ensuite représenter la Thaïlande à Miss Grand International 2026, prévue en Inde.