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Miss Grand Thailand 2026 : une candidate perd ses fausses dents en plein direct

27 mars 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
Miss Thailand 2026 : Kamolwan Chanago perd ses fausses dents en plein direct
Miss Thailand 2026 : Kamolwan Chanago perd ses fausses dents en plein direct

Lors des préliminaires de Miss Grand Thailand, organisés à Bangkok, la représentante de Pathum Thani a vécu un moment terriblement gênant. Alors qu’elle se présentait sur scène, Kamolwan Chanago, a vu ses facettes dentaires se déloger en plein discours. 

La candidate garde son calme

Loin de se laisser déstabiliser, la candidate a brièvement tourné le dos au public pour remettre ses facettes en place, avant de reprendre son passage. Elle a ensuite poursuivi sa marche sur scène, souriante, jusqu’à la fin de sa présentation.

Une finale très attendue à Bangkok

Pour rappel, la finale de Miss Grand Thailand 2026 est annoncée pour le 28 mars au MGI Hall, Bravo BKK Mall, à Bangkok. La gagnante doit ensuite représenter la Thaïlande à Miss Grand International 2026, prévue en Inde. 

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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