Oppo lance le Find X8 Ultra avec des spécifications ultra haut de gamme

La société Oppo a dévoilé son dernier bijou technologique, le Find X8 Ultra, un smartphone qui entend rivaliser avec les meilleurs modèles du marché grâce à ses caractéristiques et technologies avancées.

Le Find X8 Ultra se distingue par un design élégant et robuste, fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, avec une résistance complète à l’eau et à la poussière certifiée IP68 et IP69. Il présente des dimensions fines de 163,1 × 76,8 × 8,8 mm pour un poids de 226 grammes.

Son écran LTPO AMOLED de 6,82 pouces offre une résolution exceptionnelle de 1440 × 3168 pixels, un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz et une luminosité maximale de 2600 nits. Il prend en charge les technologies Dolby Vision et HDR Vivid, garantissant une expérience visuelle immersive pour les vidéos et les images.

Le smartphone fonctionne sous Android 15 avec l’interface personnalisée ColorOS 15 d’Oppo. Il est propulsé par le dernier processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite gravé en 3 nm, épaulé par un GPU Adreno 830. Plusieurs configurations de mémoire sont proposées, avec 12 ou 16 Go de RAM et un stockage interne allant de 256 Go jusqu’à 1 To.

Côté photographie, le Find X8 Ultra impressionne avec un système photo arrière quadruple, composé de quatre capteurs de 50 mégapixels chacun, intégrant un capteur laser de pointe pour une mesure précise de la profondeur. La caméra frontale, quant à elle, affiche 32 mégapixels pour des selfies nets et détaillés.

Le téléphone prend en charge deux cartes SIM, un port USB Type-C 3.2 ultra-rapide, la technologie NFC pour les paiements et connexions sans contact, ainsi qu’un capteur d’empreintes digitales intégré sous l’écran. Il inclut également une technologie infrarouge permettant de contrôler d’autres appareils électroniques à distance.

Enfin, le Find X8 Ultra embarque une batterie massive de 6100 mAh, compatible avec une charge filaire ultra-rapide de 100 W et une charge sans fil rapide de 50 W, offrant ainsi puissance et autonomie à toute épreuve.