Souvent surnommée « l’hormone du bonheur », la sérotonine est un neurotransmetteur impliqué dans la régulation de l’humeur, du sommeil, de l’appétit et de la perception de la douleur. Produite à la fois dans le cerveau et majoritairement dans l’intestin, elle est synthétisée à partir du tryptophane, un acide aminé apporté par l’alimentation. Un déséquilibre peut se traduire par une irritabilité, des troubles du sommeil ou une fatigue persistante.

Sa fabrication repose sur un mécanisme biologique précis : le tryptophane est d’abord transformé en 5-hydroxytryptophane, puis converti en sérotonine grâce à plusieurs enzymes, avec l’aide de micronutriments comme la vitamine B6, le magnésium ou le fer. Les œufs, les produits laitiers, les volailles, les légumineuses ou encore certains fruits et céréales complètes figurent parmi les principales sources alimentaires de tryptophane.

Alimentation et équilibre émotionnel

Au-delà du tryptophane, d’autres nutriments jouent un rôle dans la régulation des neurotransmetteurs. Le magnésium participe à la transmission nerveuse, la vitamine B6 intervient dans la conversion du 5-HTP en sérotonine, tandis que le zinc, le cuivre et le calcium contribuent au bon fonctionnement du système nerveux. Les oméga-3 présents dans les poissons gras soutiennent la fluidité des membranes neuronales, et les probiotiques peuvent favoriser un microbiote intestinal propice à la synthèse de sérotonine.

À l’inverse, une consommation excessive de sucres raffinés, d’alcool ou d’aliments ultra-transformés peut perturber la régulation de ce neurotransmetteur, notamment en affectant le microbiote ou en provoquant des fluctuations glycémiques importantes. Le manque de sommeil et le stress chronique sont également associés à une altération de la production de sérotonine.

Certaines plantes et compléments alimentaires, comme le safran, l’ashwagandha ou la rhodiola, font l’objet d’études pour leur effet potentiel sur l’équilibre émotionnel. Leur usage doit toutefois être encadré, notamment en cas de traitement antidépresseur en raison de possibles interactions. Les spécialistes rappellent qu’une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et une bonne gestion du stress constituent les leviers principaux pour soutenir naturellement les mécanismes biologiques impliqués dans l’humeur.