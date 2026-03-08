Face à la place grandissante des écrans dans la vie quotidienne, de nombreux Français choisissent désormais de lever le pied sur les réseaux sociaux. Entre surcharge d’informations, fatigue mentale et sentiment de dépendance, la « détox numérique » s’impose progressivement comme une nouvelle tendance de société.

Pour certains, la démarche passe par de simples pauses : week-ends sans téléphone, suppression temporaire des applications ou limitation du temps passé en ligne. D’autres vont plus loin en participant à des stages de déconnexion ou en adoptant des règles strictes, comme l’interdiction d’utiliser leur smartphone le soir ou au réveil.

Une fatigue numérique de plus en plus répandue

La multiplication des notifications, des messages et des contenus à consulter peut provoquer une sensation de saturation. De nombreux utilisateurs évoquent une pression constante à rester connectés, que ce soit pour le travail, l’actualité ou les relations sociales.

Cette hyperconnexion pousse certains à réévaluer leur rapport aux technologies. Couper les réseaux sociaux pendant quelques jours permet souvent de retrouver une meilleure concentration, de réduire le stress et de consacrer plus de temps aux activités hors ligne.

Au-delà d’un simple effet de mode, la détox numérique reflète une évolution des habitudes face aux technologies. Dans une société toujours plus connectée, de plus en plus de Français cherchent ainsi à rééquilibrer leur quotidien entre vie numérique et moments de déconnexion.