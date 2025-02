Netflix ouvre un restaurant immersif à Las Vegas inspiré de ses séries phares

Netflix ne cesse d’innover et de repousser les limites du divertissement. Depuis le 12 février 2025, la plateforme de streaming a inauguré « Netflix Bites Vegas », un restaurant immersif installé au MGM Grand Hotel & Casino de Las Vegas. Cette nouvelle expérience culinaire, prévue pour durer un an, transporte les fans au cœur des univers de leurs séries préférées.

Le concept du restaurant repose sur une immersion totale dans l’univers des productions phares de la plateforme. Le menu s’inspire directement de franchises emblématiques, proposant des plats et des boissons créés en hommage aux séries cultes. Les visiteurs peuvent ainsi déguster le cocktail « Mind Flayer », un mélange de bourbon et de barbe à papa électrique inspiré de Stranger Things, ou encore le dessert « Dessert is Lava », une référence à Floor is Lava.

L’expérience va au-delà de la simple dégustation : des éléments interactifs viennent enrichir le repas. Par exemple, avec le « Red Bite, Green Bite », les convives doivent tourner une roue pour déterminer la sauce accompagnant leur plat. Les serveurs, eux, sont costumés en personnages emblématiques : des gardes de Squid Game escortent les plats tandis que « Thing », la main emblématique de Wednesday, apporte les nachos sur un plateau argenté.

Josh Simon, vice-président des produits de consommation chez Netflix, a expliqué que ce projet s’inscrit dans une volonté d’étendre l’univers de la plateforme au-delà des écrans. « Avec Netflix Bites Vegas, nous amenons les séries préférées des fans de l’écran à la table et les transformons en une aventure culinaire », a-t-il déclaré sur le blog officiel de Netflix.

Ce restaurant éphémère est également le fruit d’un partenariat avec le MGM Grand, acteur majeur du secteur hôtelier et du divertissement à Las Vegas. Une alliance stratégique qui vise à offrir aux visiteurs une expérience unique mêlant gastronomie et culture pop. Les plats s’inspirent de plus de 30 productions Netflix, allant de Bridgerton à One Piece, avec des prix variant entre 16$ pour un cocktail et 65$ pour un menu premium.

Avec Netflix Bites Vegas, la plateforme de streaming cherche à se réinventer en explorant de nouvelles façons de faire vivre ses productions. Cette initiative témoigne de son ambition de devenir un acteur du divertissement à 360°, en proposant des expériences qui dépassent la simple diffusion de contenus.