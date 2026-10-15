François Damiens est de retour ! Netflix annonce 14 épisodes inédits de ses caméras cachées pour Noël

François Damiens revient sur Netflix avec 14 nouveaux épisodes de caméras cachées, prévus pour Noël 2026. Après plus de dix ans d’absence dans ce format, il promet des situations désopilantes avec de véritables inconnus, tout en conservant ses techniques de transformation pour échapper à la reconnaissance. Cette série ravira les fans de son humour décalé.

C’est une nouvelle qui devrait ravir les amateurs d’humour décalé et de situations particulièrement embarrassantes ! François Damiens, alias François l’Embrouille, fait son grand retour avec une nouvelle série de caméras cachées, diffusée exclusivement sur Netflix. La plateforme a officialisé l’information mercredi 14 octobre, en dévoilant les premières images de ce programme très attendu. Au total, 14 épisodes inédits de 10 minutes sont annoncés, pour une diffusion prévue avant la fin de l’année 2026, possiblement autour de Noël.

Après plus de 10 ans sans nouvelle série de caméras cachées, le comédien belge de 53 ans retrouve le genre qui l’a rendu célèbre. Et pour ceux qui ont grandi avec ses personnages insupportables, ses provocations et ses victimes poussées à bout, les premières images promettent des retrouvailles avec l’humour qui a fait de François l’Embrouille une véritable référence.

14 épisodes inédits et 140 minutes de caméras cachées

Netflix a confirmé que cette nouvelle production, intitulée Les Caméras cachées de François Damiens, comprendrait 14 épisodes de 10 minutes chacun, soit 140 minutes de programme au total. La série est produite par François Damiens lui-même, via WMG, avec Jérôme Heiderscheidt au montage.

Pour accompagner cette annonce, Netflix a publié une première bande-annonce sur ses réseaux sociaux, avec un message particulièrement efficace : « Il nous avait manqué. » Quelques mots qui suffisent à annoncer le retour d’un humoriste dont les anciennes caméras cachées continuent de circuler, plus de vingt ans après leurs premières diffusions.

Dans ce teaser, François Damiens apparaît dans plusieurs situations du quotidien, notamment dans une boutique de fleurs, un aéroport, un restaurant rapide et une galerie d’art. Autant de décors propices aux malentendus et aux confrontations absurdes avec des inconnus qui ignorent être les protagonistes d’une caméra cachée.

Si la plateforme a confirmé une diffusion avant la fin de l’année, elle n’a pas encore communiqué de date précise. François Damiens avait toutefois précédemment évoqué une arrivée « normalement pour Noël », ce qui laisse envisager une mise en ligne pendant les fêtes de fin d’année.

François l’Embrouille, le personnage qui a rendu fou des milliers de personnes

Avant de devenir un acteur incontournable du cinéma francophone, François Damiens s’était fait connaître au début des années 2000 grâce à ses caméras cachées diffusées à la télévision belge, notamment sur RTL-TVI à partir de 2003.

Sous le pseudonyme de François l’Embrouille, il incarnait des personnages aussi désagréables qu’imprévisibles. Tatoueur maladroit, moniteur d’auto-école catastrophique, vendeur exaspérant, agent de sécurité ou employé particulièrement incompétent : chaque scénario constituait un prétexte pour provoquer des réactions spontanées chez ses interlocuteurs.

Son principe était simple : placer de véritables inconnus dans une situation apparemment banale, puis multiplier les comportements absurdes jusqu’à les faire sortir de leurs gonds. Les victimes, qui ne savaient pas qu’elles étaient filmées, tentaient généralement de conserver leur calme avant de perdre progressivement patience.

Contrairement aux caméras cachées traditionnelles, François Damiens misait moins sur les effets de surprise que sur l’improvisation et le malaise. Son talent consistait à prolonger les situations jusqu’à leurs limites, en conservant un sérieux imperturbable face à des interlocuteurs souvent déconcertés.

Certaines séquences, notamment celles du moniteur d’auto-école ou du tatoueur, sont devenues cultes. Elles ont largement contribué à populariser l’humoriste en France, bien au-delà du public belge qui l’avait découvert à ses débuts.

Le défi de François Damiens : piéger des inconnus sans être reconnu

Le succès de ses premières caméras cachées avait paradoxalement fini par compliquer leur réalisation. À mesure que sa popularité augmentait, François Damiens rencontrait de plus en plus de difficultés à passer inaperçu, particulièrement en Belgique.

Il avait notamment expliqué que neuf personnes sur dix finissaient par le reconnaître lors de certains tournages, rendant les pièges inutilisables. Cette notoriété l’avait conduit à poursuivre ses caméras cachées en France, puis dans d’autres régions francophones, avant d’interrompre ses tournages réguliers en 2014.

Pour contourner ce problème, le comédien a progressivement développé des techniques de transformation physique particulièrement poussées. Perruques, prothèses dentaires, faux ventres, maquillages et costumes lui ont permis de modifier son apparence afin de continuer à tromper ses interlocuteurs.

En 2018, il avait d’ailleurs poussé le concept encore plus loin avec Mon Ket, son premier long-métrage comme réalisateur. Ce film, largement tourné en caméra cachée, racontait l’histoire d’un homme évadé de prison cherchant à retrouver son fils, en mélangeant fiction et réactions de personnes qui ignoraient participer à un tournage.

Le comédien avait alors défendu cette méthode en déclarant : « Il n’y a personne qui joue mieux que quelqu’un qui ne sait pas qu’il est filmé. » Une conception de la comédie qui explique son attachement à ce format, malgré les difficultés qu’il implique.

Un retour préparé depuis plusieurs années

Si Netflix vient seulement d’officialiser la nouvelle série, François Damiens préparait ce retour depuis longtemps. Dès 2020, il avait évoqué la reprise de tournages de caméras cachées, sans qu’un nouveau programme soit immédiatement annoncé.

Au printemps 2026, lors d’une intervention sur NRJ, il avait de nouveau parlé du projet, précisant qu’une quinzaine de séquences avaient été tournées et qu’une diffusion était envisagée autour de Noël. L’annonce de Netflix confirme désormais la concrétisation de ce travail, avec 14 épisodes officiellement programmés.

Entre-temps, l’acteur a poursuivi sa carrière au cinéma, multipliant les rôles comiques et dramatiques. Révélé au grand public français par des films comme Dikkenek, OSS 117 : Le Caire, nid d’espions ou L’Arnacœur, il a ensuite marqué les spectateurs avec La Famille Bélier, dans lequel il incarnait le père du personnage joué par Louane.

Plus récemment, il a également participé au film d’animation Les Schtroumpfs, aux côtés notamment de Dorothée, Jérôme Commandeur et Philippe Katerine. Une carrière cinématographique particulièrement riche, qui ne l’a manifestement jamais détourné de sa passion pour les caméras cachées.

Netflix mise sur le retour d’un humour devenu culte

Avec cette nouvelle production, Netflix enrichit son catalogue français d’un programme humoristique reposant sur un personnage déjà largement connu du public. La plateforme poursuit également sa politique de développement de créations francophones, après avoir notamment annoncé le retour de Lupin avec Omar Sy et une adaptation en série de La vie est un long fleuve tranquille.

Pour les admirateurs de François l’Embrouille, cette annonce met surtout fin à une longue attente. Douze ans après l’arrêt de ses tournages réguliers de caméras cachées, le comédien retrouve les situations absurdes, les personnages insupportables et les confrontations improvisées qui ont fait sa réputation.

Le rendez-vous est donc pris pour la fin de l’année 2026. Il reste désormais à Netflix à communiquer la date exacte de mise en ligne des 14 épisodes. Une chose est déjà certaine : François Damiens est prêt à recommencer à rendre les gens fous, pour le plus grand plaisir des spectateurs.