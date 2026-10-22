Netflix supprime 1 000 emplois et annonce la nouvelle par mail: une vague de licenciements brutale chez le géant du streaming

Netflix annonce la suppression de 1 000 emplois, représentant 6 % de ses effectifs, via un mail aux salariés. Cette restructuration, la plus marquée depuis 2022, touche divers départements, malgré des bénéfices récents dépassant 3,6 milliards de dollars. Parallèlement, la direction opère un changement stratégique à la tête des contenus.

Netflix a annoncé la suppression d’environ 1 000 emplois à travers le monde, soit 6% de ses effectifs. La décision a été communiquée aux salariés par un courrier électronique envoyé mercredi 14 octobre au matin, aux États-Unis. Cette vague de licenciements, la plus importante du groupe depuis 2022, frappe plusieurs départements, y compris des responsables de la production audiovisuelle. Une annonce particulièrement brutale pour les employés d’une entreprise qui continue de réaliser des milliards de dollars de bénéfices.

Un simple mail pour annoncer la suppression de 1 000 emplois

C’est par courrier électronique que Ted Sarandos et Greg Peters, les deux codirecteurs généraux de Netflix, ont annoncé à leurs équipes une réduction massive des effectifs. Le message, envoyé mercredi 14 octobre au matin, a confirmé la suppression d’environ 1 000 postes sur les 16 000 que comptait le groupe à la fin de l’année 2025.

Dans leur communication interne, les dirigeants ont expliqué : « Notre mission, divertir le monde, est ambitieuse et sa réalisation exige que nous soyons rigoureux dans la manière dont nous répartissons nos effectifs et nos ressources. »

Les deux patrons ont également assuré : « Notre activité est solide et en croissance, et nous restons sur la bonne voie pour atteindre nos prévisions annuelles. » Une affirmation qui contraste avec l’ampleur des suppressions de postes annoncées aux employés.

Les départements les plus touchés sont ceux des produits, des technologies, des affaires juridiques et des ressources humaines. Netflix a précisé que les responsables hiérarchiques prendraient contact avec les salariés concernés, selon des modalités différentes d’un pays à l’autre. Le courriel collectif annonçait donc la restructuration, tandis que les notifications individuelles de départ devaient suivre.

Des responsables de séries à succès figurent parmi les salariés licenciés

La restructuration frappe également les équipes chargées des films et des séries. Plusieurs cadres expérimentés ont perdu leur poste, notamment Carolina Garcia, directrice des séries originales, qui travaillait chez Netflix depuis 2016 et avait participé au développement de Stranger Things.

Lisa Lang McMullen, Andrew McQuinn et James Oh, également responsables de programmes, font partie des départs. Jason Pan et Aaron Davidson, qui occupaient des fonctions d’encadrement, sont aussi concernés. Du côté du cinéma, le vice-président Doug Belgrad et la responsable Sheroum Kim ont également quitté leurs fonctions.

Ces départs démontrent que les 1 000 suppressions d’emplois annoncées par Netflix dépassent largement les fonctions administratives et techniques. Des salariés impliqués dans la conception et le développement des productions originales ont également été écartés, malgré leur ancienneté et leur participation à des programmes populaires.

Netflix licencie alors que ses bénéfices atteignent 3,66 milliards de dollars en 3 mois

Les licenciements frappent d’autant plus les esprits que Netflix continue d’afficher des résultats financiers considérables. Le 20 octobre, six jours après l’annonce des suppressions d’emplois, l’entreprise a publié ses comptes du troisième trimestre 2026, révélant un chiffre d’affaires de 12,87 milliards de dollars, en progression de près de 12% sur un an.

Le bénéfice net a atteint 3,66 milliards de dollars sur ces 3 mois, contre 2,55 milliards un an auparavant. Le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 4,46 milliards de dollars, tandis que la marge opérationnelle a atteint 34,6%, contre 28,2% un an plus tôt.

Pour l’ensemble de l’année 2026, Netflix anticipe désormais un chiffre d’affaires de 51,1 milliards de dollars et une marge opérationnelle de 31,5%. La plateforme prévoit donc une nouvelle année de croissance, tout en réduisant brutalement ses effectifs.

Le groupe poursuit parallèlement ses investissements dans les productions originales, les événements sportifs et les contenus diffusés en direct. En France, cette politique d’expansion s’est notamment traduite par l’intégration des chaînes de TF1 et de TF1+ dans Netflix, effective depuis juin 2026.

Un changement radical à la tête des programmes

Les suppressions de postes ont été accompagnées d’un bouleversement au sommet de Netflix. Jeudi 15 octobre, le groupe a annoncé le départ de Bela Bajaria, directrice mondiale des contenus, après près de 10 années passées dans l’entreprise.

Peter Rice, ancien dirigeant de Disney et de Fox, a été désigné pour lui succéder à compter du 26 octobre. Il prendra la responsabilité des séries, des films, des programmes non scénarisés et des événements diffusés en direct dans le monde entier.

Ted Sarandos a salué le travail de Bela Bajaria, qui a accompagné l’expansion internationale de Netflix et le développement de productions comme Squid Game et La Chronique des Bridgerton. Son remplacement, annoncé au lendemain de la suppression de 1 000 emplois, confirme l’ampleur de la réorganisation engagée par la direction.

La concurrence de YouTube pousse Netflix à réduire ses dépenses

La direction justifie sa restructuration par la nécessité de concentrer ses investissements sur les activités considérées comme prioritaires. Netflix est confronté au ralentissement de la progression du temps de visionnage de ses abonnés, alors que YouTube, TikTok et les autres plateformes captent une part croissante de leur attention.

Aux États-Unis, les données Nielsen de juillet 2026 ont notamment montré que YouTube représentait 14,2% du temps passé devant les téléviseurs en streaming, contre 7,8% pour Netflix. Malgré ses centaines de millions d’abonnements, le groupe américain doit donc défendre sa position face à des concurrents dont les modèles économiques reposent parfois sur des contenus beaucoup moins coûteux à produire.

Netflix cherche également à développer ses recettes publicitaires et à augmenter les revenus générés par chaque abonnement. La plateforme a déjà procédé à plusieurs augmentations de ses tarifs, notamment en France, tout en poursuivant ses investissements dans les contenus.

Un précédent en 2022, mais des suppressions de postes bien plus importantes

Netflix avait déjà procédé à 2 vagues importantes de licenciements en 2022, avec environ 450 suppressions de postes après une baisse historique de son nombre d’abonnés. Cette fois, le nombre d’emplois supprimés est plus de 2 fois supérieur, alors même que l’entreprise continue d’augmenter son chiffre d’affaires et ses bénéfices.

Dans leur message aux salariés, Ted Sarandos et Greg Peters ont assuré que leur priorité était d’accompagner les personnes contraintes de quitter l’entreprise. Ils ont également reconnu : « Nous savons que des changements comme ceux-ci sont difficiles. »

Pour les salariés concernés, la décision est désormais concrète. En l’espace de quelques jours, Netflix a annoncé 1 000 suppressions d’emplois, écarté plusieurs responsables de ses productions et remplacé sa directrice mondiale des contenus. Le géant américain poursuit sa croissance, mais avec une organisation profondément remaniée et des centaines de collaborateurs contraints de partir.