Un mystérieux poulpe bleu découvert dans les profondeurs des Galápagos

Une équipe de chercheurs a identifié une nouvelle espèce de poulpe lors d’une mission scientifique menée à près de 1 800 mètres de profondeur au large des îles Galápagos. La créature, de couleur bleu intense et à peine plus grande qu’une balle de golf, a immédiatement intrigué les biologistes chargés d’explorer les fonds marins à l’aide d’un sous-marin télécommandé.

Les scientifiques de la Charles Darwin Foundation ont rapidement sollicité Janet Voight, spécialiste des invertébrés au Field Museum de Chicago, afin d’identifier l’animal. Selon la chercheuse, le spécimen présentait des caractéristiques très différentes des espèces habituellement observées dans cette région du Pacifique.

Une espèce inconnue des scientifiques

Après avoir été récupéré puis conservé dans du formol, le petit poulpe a été envoyé aux États-Unis pour être étudié plus en détail. Les chercheurs ont choisi de l’analyser par rayons X afin d’éviter d’endommager ce spécimen unique, décrit comme particulièrement fragile et remarquable par sa couleur bleue éclatante.

Les analyses ont finalement permis de confirmer qu’il s’agissait d’une nouvelle espèce appartenant au genre Microeledone. Cette découverte pourrait remettre en question certaines connaissances sur la famille des Megaleledonidae, jusqu’ici principalement associée aux eaux froides proches de l’Antarctique. Les scientifiques estiment également que cette coloration bleue pourrait jouer un rôle de camouflage ou de protection dans les profondeurs marines.