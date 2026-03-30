Très émue, Véronique Sanson confie ses regrets d’avoir quitté Michel Berger dans un entretien à Laurent Delahousse

Diffusé hier dans 20h30 le dimanche sur France 2, l’entretien entre Laurent Delahousse et Véronique Sanson accompagnait la sortie du documentaire Véronique, réalisé par Tom Volf. Au cours de cet échange, Véronique Sanson est revenue sur son parcours personnel et artistique, en évoquant notamment sa première grande histoire d’amour avec Michel Berger, son départ pour rejoindre Stephen Stills, sa vie américaine et les regrets qui restent attachés à cette période.

Une émotion intacte au moment d’évoquer Michel Berger

Pendant la diffusion d’images consacrées à Michel Berger, Véronique Sanson est apparue très émue face à Laurent Delahousse. La chanteuse a décrit une relation fondée à la fois sur l’amour, l’humour et une proximité artistique rare, en expliquant qu’avec Michel Berger, elle avait le sentiment de partager la même sensibilité et la même manière d’écrire. L’entretien a ainsi confirmé que cette histoire demeure, plus de 50 ans plus tard, l’un des chapitres les plus marquants de sa vie.

Véronique Sanson a laissé entendre que son plus grand regret au sujet de Michel Berger ne tenait pas seulement à l’avoir quitté, mais surtout à la façon dont elle l’a fait : elle a rappelé qu’elle lui avait dit qu’elle sortait acheter des cigarettes et des allumettes, avant de ne pas revenir, en parlant d’un « appel du large », tout en reconnaissant aujourd’hui qu’elle avait été « lâche » et qu’elle regrette de ne pas avoir eu le courage de dire clairement à Michel Berger qu’elle aimait un autre homme ; cette culpabilité est d’autant plus forte qu’elle a décrit leur relation comme un lien presque fusionnel, en disant qu’avec Michel Berger, ils étaient « jumeaux », unis par une proximité sentimentale et artistique exceptionnelle, ce qui donne à cette rupture une portée encore plus douloureuse. Ce qu’elle a confié à Laurent Delahousse prolonge ce qu’elle avait déjà déclaré à Audrey Crespo-Mara dans Sept à Huit en septembre 2025, quand elle expliquait que quitter Michel Berger restait « le plus grand regret » de sa vie, que cela « ne se faisait pas », que ce n’était « pas bien » de sa part, et qu’ils avaient ensuite passé leur vie, selon elle, à s’écrire des chansons.

Une rencontre décisive à la fin des années 1960

Pour mémoire, l’histoire entre Véronique Sanson et Michel Berger remonte à la fin des années 1960, plusieurs biographies situant leur rencontre en 1967. Très vite, la relation devient à la fois sentimentale et créative. Michel Berger accompagne alors l’essor de Véronique Sanson et joue un rôle déterminant dans la mise en forme de ses premiers grands projets discographiques, ce qui donne à leur tandem une place particulière dans la chanson française du début des années 1970.

Amoureuse, l’album qui propulse Véronique Sanson

Sorti le 20 mars 1972, l’album Amoureuse, d’abord publié sous le titre Véronique Sanson, constitue le premier album studio de Véronique Sanson. Les chansons sont écrites et composées par Véronique Sanson, tandis que Michel Berger en assure la réalisation artistique. Avec des titres comme Amoureuse et Besoin de personne, ce disque installe durablement Véronique Sanson au premier plan et contribue à faire d’elle l’une des figures majeures de la nouvelle chanson française des années 1970.

Le départ vers Stephen Stills et le poids du remords

Le basculement a lieu entre la fin de 1972 et le début de 1973, avec un départ définitif en février 1973 vers les États-Unis, puis le mariage de Véronique Sanson avec Stephen Stills le 14 mars 1973 à Guildford, en Angleterre. Ce qu’elle regrette aujourd’hui.

Cette séparation a d’ailleurs laissé une empreinte indélébile dans l’œuvre de Véronique Sanson comme dans celle de Michel Berger. Véronique Sanson a elle-même expliqué que Michel Berger et elle avaient, au fond, continué à se répondre à travers leurs chansons au fil des années. Dans le même temps, Michel Berger ouvre un autre chapitre majeur de sa vie à partir de 1974 avec France Gall. Michel Berger écrit La Déclaration d’amour pour France Gall, produit ensuite ses albums, puis épouse France Gall le 22 juin 1976. Le couple formé par Michel Berger et France Gall s’impose alors comme l’une des grandes alliances artistiques de la pop française.