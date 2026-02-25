Quelques jours après avoir interprété son Concerto pour la Paix à Mar-a-Lago, la résidence privée du président Donald Trump, Omar Harfouch a révélé sur son compte Instagram qu’il avait eu l’honneur de visiter la Maison-Blanche à Washington, D.C.

Le Bureau Ovale a été, selon ses mots, « un moment de profonde émotion et de réflexion. C’est un lieu où le cours de l’histoire a été façonné à maintes reprises, où des décisions majeures influençant la paix et la stabilité mondiales ont été prises au fil des années. »

Omar Harfouch face au poids de l’histoire

Omar Harfouch a également été autorisé à se tenir devant la Situation Room, autre symbole puissant de responsabilité et de leadership au plus haut niveau.

Bien que le protocole n’ait pas permis de photographier le Bureau Ovale, le pianiste compositeur a indiqué que l’expérience, les détails, l’atmosphère, et le poids de l’histoire resteront profondément gravés dans sa mémoire.

Par ailleurs, Omar Harfouch a tenu à rappeler, en ces temps difficiles pour le monde, que la paix n’était pas un idéal abstrait, mais bel et bien un objectif concret qui exige courage, leadership et volonté collective. Point positif : le pianiste a indiqué percevoir de plus en plus une détermination forte parmi les dirigeants américains et les décideurs mondiaux à promouvoir stabilité et prospérité. Une note d’optimisme bienvenue.

Pour conclure, Omar Harfouch a rappelé que comme le lui a dit le Pape François, « nous devons utiliser les dons qui nous sont confiés pour servir la paix. » À travers la musique et la composition, Omar Harfouch reste plus que jamais déterminé à contribuer à sa manière, là où il sait le faire le mieux : au piano.