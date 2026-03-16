La chanteuse espagnole Rosalía ouvre ce lundi 16 mars à Lyon sa nouvelle tournée internationale. Quatre mois après la sortie de son quatrième album Lux, l’artiste catalane donne le premier concert de cette série de spectacles à la LDLC Arena. Si les détails du show restent secrets, cette date inaugurale devrait donner le ton d’une tournée ambitieuse mêlant influences musicales multiples et scénographie spectaculaire.

Une tournée mondiale pour un album ambitieux

Avec Lux, Rosalía poursuit sa démarche artistique consistant à renouveler sans cesse son univers musical. Après avoir revisité le flamenco dans ses premiers albums puis exploré une pop expérimentale teintée de reggaeton avec Motomami, la chanteuse propose cette fois une œuvre encore plus hybride.

L’album, enregistré notamment avec l’Orchestre symphonique de Londres, multiplie les influences et les références culturelles. Chanté dans plusieurs langues, il réunit également des collaborations inattendues, parmi lesquelles le musicien français Guy-Manuel de Homem-Christo, ancien membre du duo Daft Punk, ou encore Charlotte Gainsbourg.

Ce mélange de styles nourrit la curiosité autour de la mise en scène du spectacle. Rosalía a déjà laissé entrevoir certaines orientations lors de sa performance aux Brit Awards, où elle a interprété le titre Berghain dans une version très électronique aux accents techno. Entourée de danseurs et de musiciens, la chanteuse avait transformé la scène en véritable rave visuelle et sonore.

Une artiste qui redéfinit la pop internationale

À 33 ans, Rosalía s’est imposée comme l’une des figures majeures de la pop mondiale. Sa capacité à mêler traditions musicales, expérimentation sonore et culture visuelle lui vaut une reconnaissance internationale. Selon le critique musical Jordi Bianciotto, elle se distingue notamment par sa volonté constante de repousser les frontières de la pop.

Ses précédents concerts avaient déjà marqué les esprits. Lors de ses dernières tournées, la chanteuse avait proposé des dispositifs scéniques originaux, mêlant écrans géants, captations en direct et moments plus intimes où le public pouvait observer les coulisses de la performance.

Cette nouvelle tournée pourrait pousser encore plus loin cette approche immersive. Chorégraphies, musiciens, jeux de lumière et scénographie devraient occuper une place centrale dans le spectacle. Mais au-delà de l’aspect visuel, Rosalía reste avant tout une interprète capable de captiver une salle par sa seule présence.

Après Lyon, la tournée passera par Paris les 18 et 20 mars avant de poursuivre sa route à travers l’Europe, puis en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Ce premier concert lyonnais sera donc scruté de près, comme le point de départ d’un nouveau chapitre dans la carrière de l’artiste espagnole.