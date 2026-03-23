Municipales Strasbourg : Catherine Trautmann appelle le PS à « méditer » sa victoire

Lundi matin, Entrevue revient sur les résultats des élections municipales et les principaux enseignements du scrutin à travers les villes de France.

À Strasbourg, Catherine Trautmann, revenue à la tête de la ville, estime que sa victoire constitue une « leçon sur le plan national » pour le Parti socialiste. Elle évoque une « confusion des électeurs » et juge que « les alliances avec LFI ont été sanctionnées par l’électorat », relançant le débat stratégique à gauche au lendemain du scrutin.