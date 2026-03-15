Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Melun, le maire sortant Kadir Mebarek (Horizons) a été élu dès le premier tour avec 51,7 % des suffrages. Successeur du sénateur Louis Vogel depuis octobre 2023, il décroche ainsi son premier mandat municipal à son nom dans la préfecture de Seine-et-Marne, où quatre listes issues de la gauche étaient en concurrence dès le premier tour faute d’accord commun.