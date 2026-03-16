Cette semaine, Entrevue vous fait vivre les suites du premier tour des élections municipales. Place désormais aux alliances, aux négociations et aux nouvelles configurations en vue du second tour qui se tiendra dimanche prochain.

À Lyon, la liste menée par le maire sortant écologiste Grégory Doucet a annoncé ce lundi un accord avec LFI en vue du second tour. Dans un communiqué, les écologistes évoquent « l’élargissement du rassemblement autour de Grégory Doucet », précisant que les listes de La France insoumise ont rejoint cette dynamique tout en continuant de porter leur programme. Dimanche soir, Grégory Doucet avait obtenu 37,36 % des suffrages, tandis que la candidate insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi avait recueilli 10,41 %. Cette alliance vise à renforcer le bloc de gauche face à Jean-Michel Aulas lors du second tour.