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Politique Municipales 2026

Municipales Lyon : Grégory Doucet (EELV) s’allie avec LFI pour le second tour

16 mars 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Municipales Lyon : Grégory Doucet (EELV) s’allie avec LFI pour le second tour EELV
Municipales Lyon : Grégory Doucet (EELV) s’allie avec LFI pour le second tour

Cette semaine, Entrevue vous fait vivre les suites du premier tour des élections municipales. Place désormais aux alliances, aux négociations et aux nouvelles configurations en vue du second tour qui se tiendra dimanche prochain.

À Lyon, la liste menée par le maire sortant écologiste Grégory Doucet a annoncé ce lundi un accord avec LFI en vue du second tour. Dans un communiqué, les écologistes évoquent « l’élargissement du rassemblement autour de Grégory Doucet », précisant que les listes de La France insoumise ont rejoint cette dynamique tout en continuant de porter leur programme. Dimanche soir, Grégory Doucet avait obtenu 37,36 % des suffrages, tandis que la candidate insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi avait recueilli 10,41 %. Cette alliance vise à renforcer le bloc de gauche face à Jean-Michel Aulas lors du second tour.

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Radouan Kourak

Journaliste, chroniqueur et producteur, Radouan Kourak est un passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat, le pluralisme et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de C8 et CNews, où il intervient avec conviction et réflexion. Il apporte dans les médias, une perspective unique nourrie par sa passion pour la France et son souci de rigueur.

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