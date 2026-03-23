Politique Municipales 2026

Municipales Fort-de-France : Didier Laguerre réélu avec plus de 50 % des voix

23 mars 2026 1 minute de lecture PAR Noe Tifault
Municipales Fort-de-France : Didier Laguerre réélu avec plus de 50 % des voix
Municipales Fort-de-France : Didier Laguerre réélu avec plus de 50 % des voix

Lundi matin, Entrevue revient sur les résultats des élections municipales et les principaux enseignements du scrutin à travers les villes de France.

À Fort-de-France, en Martinique, le maire sortant Didier Laguerre est réélu avec un peu plus de 50 % des voix selon les premiers résultats. Il conserve ainsi la tête du chef-lieu de l’île, confirmant son ancrage local dans ce scrutin marqué par un décalage horaire avec l’Hexagone.

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