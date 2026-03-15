Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche à 8 heures en France métropolitaine pour le premier tour des élections municipales, premier grand rendez-vous électoral avant l’élection présidentielle de 2027. Près de 48,7 millions d’électeurs sont appelés aux urnes pour renouveler les conseils municipaux dans environ 35.000 communes. Dans les territoires ultramarins, en raison du décalage horaire, le vote a déjà commencé plus tôt dans la journée, notamment en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion et à Mayotte.

Les électeurs doivent se rendre dans le bureau de vote auquel ils sont rattachés dans leur commune d’inscription. Cette information figure sur la carte électorale, mais elle peut également être consultée en ligne via le service officiel permettant de vérifier sa situation sur les listes électorales. Ce service permet notamment de connaître l’adresse du bureau de vote ainsi que son numéro national d’électeur.

Conformément au code électoral, les bureaux de vote ouvrent à 8 heures et ferment entre 18 heures et 20 heures selon les communes et les arrêtés préfectoraux locaux. Les électeurs sont invités à se présenter avec une pièce d’identité, la carte électorale n’étant pas obligatoire mais recommandée pour faciliter les opérations de vote.

Les premières estimations devraient être connues à partir de 20 heures, une fois le dernier bureau de vote fermé. Les résultats des petites communes pourraient apparaître rapidement, tandis que ceux des grandes villes comme Paris, Lyon ou Marseille seront progressivement dévoilés au cours de la soirée. Le second tour de ces élections municipales est prévu le 22 mars.