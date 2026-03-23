Municipales 2026 : à gauche, des alliances PS-LFI au bilan contrasté

Lundi matin, Entrevue revient sur les résultats des élections municipales et les principaux enseignements du scrutin à travers les villes de France.

Au lendemain du second tour, le bilan des alliances entre le Parti socialiste et La France insoumise apparaît très contrasté. Si le PS parvient à conserver plusieurs grandes villes comme Paris, Marseille, Rennes, Montpellier, Lille ou Nantes, il en perd d’autres bastions historiques au profit de la droite, notamment Brest, Clermont-Ferrand, Tulle ou Cherbourg. De son côté, LFI enregistre des percées notables dans plusieurs communes, dont Roubaix ou Le Tampon. Ces résultats mitigés relancent les tensions stratégiques à gauche entre partisans de l’union et défenseurs d’une ligne autonome, sur fond de préparation de l’élection présidentielle de 2027.