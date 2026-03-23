Municipales 2026 : à gauche, des alliances PS-LFI au bilan contrasté

Lundi matin, Entrevue revient sur les résultats des élections municipales et les principaux enseignements du scrutin à travers les villes de France.
Au lendemain du second tour, le bilan des alliances entre le Parti socialiste et La France insoumise apparaît très contrasté. Si le PS parvient à conserver plusieurs grandes villes comme Paris, Marseille, Rennes, Montpellier, Lille ou Nantes, il en perd d’autres bastions historiques au profit de la droite, notamment Brest, Clermont-Ferrand, Tulle ou Cherbourg. De son côté, LFI enregistre des percées notables dans plusieurs communes, dont Roubaix ou Le Tampon. Ces résultats mitigés relancent les tensions stratégiques à gauche entre partisans de l’union et défenseurs d’une ligne autonome, sur fond de préparation de l’élection présidentielle de 2027.
Communauté
Commentaires
Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.
Soyez le premier à commenter cet article.