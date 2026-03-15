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Politique Municipales 2026 Entrevue

Municipales 2026 : 19,37 % de participation à midi

15 mars 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Municipales 2026 : 19,37 % de participation à midi
Municipales 2026 : 19,37 % de participation à midi

À midi, le taux de participation pour le premier tour des élections municipales atteint 19,37 % en France, selon les estimations communiquées par le ministère de l’Intérieur. Il s’agit d’une légère progression par rapport au scrutin municipal de 2020, où la participation s’élevait à 18,38 % à la même heure. Les bureaux de vote restent ouverts jusqu’à la fin de l’après-midi ou en début de soirée selon les communes, tandis que de nouvelles estimations de participation et les premières tendances sont attendues au fil de la journée.

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Radouan Kourak

Journaliste, chroniqueur et producteur, Radouan Kourak est un passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat, le pluralisme et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de C8 et CNews, où il intervient avec conviction et réflexion. Il apporte dans les médias, une perspective unique nourrie par sa passion pour la France et son souci de rigueur.

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