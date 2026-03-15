Municipales 2026 : 19,37 % de participation à midi

À midi, le taux de participation pour le premier tour des élections municipales atteint 19,37 % en France, selon les estimations communiquées par le ministère de l’Intérieur. Il s’agit d’une légère progression par rapport au scrutin municipal de 2020, où la participation s’élevait à 18,38 % à la même heure. Les bureaux de vote restent ouverts jusqu’à la fin de l’après-midi ou en début de soirée selon les communes, tandis que de nouvelles estimations de participation et les premières tendances sont attendues au fil de la journée.