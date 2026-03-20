EXCLU ENTREVUE – À deux jours du scrutin, Emmanuel Grégoire fait du clientélisme dans une salle de prière pour l’Aïd el-Fitr

Cette semaine, Entrevue vous fait vivre les suites du premier tour des élections municipales. Place désormais aux alliances, aux négociations et aux nouvelles configurations en vue du second tour qui se tiendra dimanche prochain.

En ce jour de l’Aïd el-Fitr pour les musulmans de France et à deux jours du scrutin municipal parisien, Emmanuel Grégoire s’est rendu ce vendredi dans une salle de prière du 14e arrondissement de Paris aménagé dans le gymnase du stade Jules-Noël, aux côtés de la maire d’arondissemnt écologiste Karine Petit. Une séquence politique en pleine période électorale qui suscite de nombreuses critiques, à quelques jours du second tour des élections municipales et alors que le candidat socialiste est affaibli depuis le débat qui l’a opposé à Sophia Chikirou et Rachida Dati.

Devant les fidèles, le candidat socialiste est apparu particulièrement à l’aise, allant jusqu’à rappeler que l’existence même de ce lieu de prière était rendue possible grâce à son action. Une déclaration qui a immédiatement fait réagir, certains y voyant une forme de récupération politique assumée.

Dans la foulée, Emmanuel Grégoire a multiplié les promesses, évoquant de futures infrastructures pouvant accueillir des prières musulmane dans la capitale française et réaffirmant son engagement en direction de son auditoire, tout en appelant à « mobiliser tous les réseaux, toute la communauté musulmane » pour assurer la victoire dimanche.

Plusieurs témoignages recueillis par Entrevue sur place dénoncent une démarche perçue comme clientéliste, pointant une stratégie électorale ciblée en direction d’électorats spécifiques, notamment ultramarins, régulièrement courtisés à chaque scrutin.