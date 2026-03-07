Le président iranien Masoud Pezeshkian a affirmé ce samedi que l’Iran ne mènerait plus d’attaques contre ses voisins du Golfe, sauf si des frappes étaient lancées contre Téhéran depuis ces territoires. Dans un discours diffusé à la télévision d’État, il a indiqué que les autorités iraniennes avaient décidé de cesser les tirs de missiles visant les pays voisins, tout en présentant des excuses pour les frappes menées depuis le début du conflit.

« Je m’excuse (…) auprès des pays voisins qui ont été attaqués par l’Iran », a déclaré le chef de l’État. Depuis le déclenchement de la guerre le 28 février, plusieurs États du Golfe ont été visés par des drones et missiles, Téhéran affirmant avoir ciblé uniquement des installations ou intérêts américains présents dans la région.

Ces attaques ont fait treize morts, dont une fillette de 11 ans tuée au Koweït après la chute de débris dans une zone résidentielle. Dans ce contexte, plusieurs villes du Golfe ont vécu des jours de tension. À Dubaï, où le trafic aérien et les activités touristiques avaient été perturbés par les alertes sécuritaires, la situation semble progressivement revenir à la normale après les déclarations d’apaisement venues de Téhéran.

Malgré ces excuses, Masoud Pezeshkian a assuré que l’Iran ne se rendrait pas face aux États-Unis et à Israël. « Les ennemis peuvent emporter dans leurs tombes leur souhait de voir le peuple iranien se rendre », a-t-il déclaré, alors que la guerre entre dans sa deuxième semaine et continue d’alimenter les tensions au Moyen-Orient.