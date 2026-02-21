MONDE Moyen-Orient

Iran : la Serbie et la Suède appellent leurs ressortissants à quitter le pays

21 février 2026 1 minute de lecture PAR Service actualité internationale
Iran : la Serbie et la Suède appellent leurs ressortissants à quitter le pays
Iran : la Serbie et la Suède appellent leurs ressortissants à quitter le pays

La Serbie et la Suède ont demandé samedi à leurs ressortissants de quitter l’Iran, invoquant une dégradation du contexte sécuritaire et la menace d’éventuelles frappes américaines. Belgrade a recommandé à ses citoyens présents sur le territoire iranien de partir « au plus vite », évoquant une « hausse des tensions et du risque de détérioration de la situation sécuritaire ».

À Stockholm, la ministre suédoise des Affaires étrangères a lancé un appel similaire, invitant les Suédois se trouvant en Iran à quitter le pays et déconseillant tout déplacement vers cette destination. La Serbie avait déjà formulé une recommandation comparable à la mi-janvier.

Ultimatum américain et négociations en cours

Cette mise en garde intervient alors que les relations entre Washington et Téhéran se tendent de nouveau. L’Iran a indiqué vendredi souhaiter parvenir rapidement à un accord avec les États-Unis, après l’ultimatum lancé par le président américain Donald Trump, qui a évoqué un délai de « dix à quinze jours » pour décider d’un éventuel recours à la force.

Le programme nucléaire iranien demeure au centre des désaccords entre les deux pays. Les États-Unis ont renforcé leur présence militaire dans la région, dans un contexte marqué par des pourparlers récents et par la répression d’un mouvement de contestation en Iran en début d’année.

Partager