Le président américain Donald Trump avait été averti qu’une attaque contre l’Iran pourrait entraîner des représailles visant les alliés des États-Unis dans le Golfe, selon des responsables et des sources proches des services de renseignement américains.

Ces avertissements contrastent avec les déclarations de Donald Trump, qui a affirmé lundi que la réaction de Téhéran avait été une surprise. D’après les informations rapportées, les agences de renseignement avaient pourtant anticipé un risque élevé de riposte, notamment contre des bases militaires et des infrastructures stratégiques dans la région.

Dans les faits, plusieurs frappes attribuées à l’Iran ont déjà touché des pays du Golfe. Des installations liées aux forces américaines ainsi que des sites aux Émirats arabes unis auraient été visés, notamment par des attaques de drones, illustrant l’extension régionale du conflit.

Ces développements renforcent les inquiétudes quant à une escalade incontrôlée au Moyen-Orient, alors que la guerre impliquant les États-Unis, Israël et l’Iran s’intensifie. Les pays du Golfe, partenaires stratégiques de Washington, apparaissent désormais comme des cibles potentielles dans cette confrontation.

Sur le plan politique intérieur américain, certains responsables démocrates ont exprimé des réserves, estimant qu’aucune menace imminente ne justifiait une telle escalade militaire contre l’Iran. Ces critiques alimentent le débat sur la stratégie de l’administration Trump face à la crise.

La situation sur le terrain reste volatile, avec des attaques et des contre-attaques qui élargissent progressivement le périmètre du conflit. Les avertissements des services de renseignement soulignent le risque d’une guerre régionale plus large, impliquant directement plusieurs pays du Moyen-Orient.

Dans ce contexte, la sécurité des infrastructures énergétiques et militaires dans le Golfe devient un enjeu central, alors que les tensions continuent de peser sur les marchés et la stabilité internationale.