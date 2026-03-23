Vietnam : le Parti communiste prépare une nouvelle répartition du pouvoir au sommet de l’État

Le Parti communiste vietnamien a entamé une réunion d’une semaine cruciale, au cours de laquelle doivent être désignés les principaux dirigeants du pays pour les cinq prochaines années.

Cette assemblée plénière devrait aboutir à la nomination des plus hautes fonctions de l’État, notamment le président de la République, le Premier ministre et le président de l’Assemblée nationale.

Selon plusieurs indications, le secrétaire général du Parti, To Lam, pourrait être nommé président de la République, cumulant ainsi deux postes clés au sommet du pouvoir vietnamien.

Ce type de configuration renforcerait encore l’influence du Parti communiste, qui domine largement la vie politique du pays et contrôle les principales institutions.

Le Vietnam fonctionne en effet sous un système à parti unique, où les grandes orientations politiques et les nominations sont décidées en interne avant d’être formellement validées par les organes de l’État.

Cette réunion intervient dans un contexte de continuité politique, marqué par la volonté de maintenir la stabilité institutionnelle tout en poursuivant les objectifs de développement économique du pays.

Les décisions prises lors de ce rassemblement devraient ainsi façonner la direction politique du Vietnam pour les années à venir, en consolidant l’équilibre entre gouvernance centralisée et ambitions économiques.