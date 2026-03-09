La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a estimé que l’Union européenne devait être prête à affirmer davantage sa puissance dans un monde devenu plus instable, affirmant que le système international « fondé sur des règles » ne suffisait plus à garantir la sécurité et les intérêts européens.

S’exprimant lors d’une conférence réunissant les ambassadeurs de l’Union européenne à Bruxelles, elle a déclaré que l’UE continuerait de défendre le multilatéralisme et les normes internationales, mais qu’elle ne pouvait plus compter exclusivement sur ce cadre pour faire face aux nouvelles menaces.

« Nous défendrons et soutiendrons toujours le système fondé sur des règles que nous avons contribué à construire avec nos alliés, mais nous ne pouvons plus compter sur lui comme seul moyen de défendre nos intérêts », a-t-elle déclaré.

Selon elle, les transformations rapides du contexte géopolitique obligent l’Union européenne à réévaluer ses structures et ses méthodes de décision. Les institutions et les mécanismes politiques conçus dans l’après-guerre, une période marquée par la stabilité et le multilatéralisme, doivent désormais être adaptés à un environnement international plus conflictuel.

La présidente de la Commission a également appelé à une réflexion sur la crédibilité géopolitique de l’Union. Elle a posé la question de savoir si les mécanismes actuels de consensus et de compromis renforcent réellement la capacité d’action de l’UE ou s’ils limitent son efficacité face aux crises internationales.

Ces déclarations s’inscrivent dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, notamment avec la guerre en Ukraine, les rivalités entre grandes puissances et les conflits au Moyen-Orient, qui poussent l’Union européenne à renforcer sa capacité stratégique et sa politique de défense.