Une première mondiale en mer : l’OMS prépare des mesures d’urgence face à l’épidémie de hantavirus sur un navire de croisière

L’Organisation mondiale de la santé travaille en urgence sur de nouveaux protocoles sanitaires pour gérer la première épidémie connue d’hantavirus à bord d’un navire de croisière, alors que le MV Hondius se dirige vers Tenerife avec près de 150 passagers à bord.

L’épidémie, qui a déjà provoqué la mort de trois personnes et entraîné au moins huit cas suspects ou confirmés, constitue un défi inédit pour les autorités sanitaires internationales. Les passagers doivent débarquer dimanche, tandis que les experts élaborent des recommandations détaillées pour limiter tout risque de propagation.

Selon plusieurs responsables actuels et anciens de l’OMS ainsi que des spécialistes du hantavirus, les mesures envisagées reposent principalement sur l’isolement des personnes malades et le suivi étroit des contacts potentiellement exposés au virus.

L’armateur du navire a indiqué qu’aucun passager ne présentait actuellement de symptômes actifs, mais les autorités sanitaires restent extrêmement prudentes en raison du caractère inhabituel de cette flambée épidémique en milieu maritime.

Le Royaume-Uni a déjà annoncé que ses ressortissants seraient rapatriés sous surveillance stricte, avec une période d’isolement obligatoire de 45 jours. Les opérations de traçage des passagers et de leurs contacts se poursuivent dans plusieurs pays.

Les autorités sanitaires s’appuient également sur l’expérience de l’Argentine, qui avait réussi à contenir une épidémie du virus Andes entre 2018 et 2019. Cette souche est la même que celle identifiée à bord du navire.

L’hantavirus est généralement transmis par des rongeurs infectés et les cas humains restent rares. Cependant, certaines souches, comme le virus Andes, peuvent se transmettre entre humains, ce qui renforce l’inquiétude des experts dans ce contexte de promiscuité à bord d’un paquebot.

Cette situation exceptionnelle pousse désormais les autorités sanitaires internationales à concevoir de nouveaux protocoles spécifiques aux croisières, afin d’éviter qu’un scénario similaire ne se reproduise dans le futur.