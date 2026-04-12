Une flottille humanitaire prend la mer pour Gaza au défi du blocus israélien

Une nouvelle flottille d’aide humanitaire doit quitter dimanche le port de Barcelone avec pour objectif de rallier la bande de Gaza et de contester le blocus imposé par Israël. Cette initiative, portée par des militants et des organisations internationales, entend attirer l’attention sur la situation humanitaire dans l’enclave palestinienne.

Selon les organisateurs, une trentaine de bateaux doivent appareiller depuis la ville méditerranéenne, chargés de fournitures médicales et d’autres biens essentiels. D’autres navires devraient rejoindre le convoi en cours de route, dans le cadre de cette mission baptisée « flottille mondiale Sumud », visant à ouvrir un couloir humanitaire vers Gaza.

Cette tentative intervient plusieurs mois après une précédente opération similaire, au cours de laquelle une quarantaine de bateaux avaient été interceptés par l’armée israélienne en octobre. Plus de 450 participants avaient alors été arrêtés, parmi lesquels la militante écologiste Greta Thunberg, relâchée par la suite.

Israël, qui contrôle l’ensemble des accès à la bande de Gaza, affirme ne pas bloquer l’acheminement de l’aide destinée aux plus de deux millions d’habitants du territoire. Toutefois, des organisations humanitaires et des responsables palestiniens estiment que les livraisons restent insuffisantes, malgré les engagements pris dans le cadre d’un cessez-le-feu conclu en octobre dernier.

Soutenant l’initiative sans y participer, l’acteur Liam Cunningham a dénoncé l’inaction des gouvernements face à la crise humanitaire. « Chaque kilogramme d’aide présent sur ces navires est un échec », a-t-il déclaré, estimant que cette mobilisation citoyenne pallie les manquements des États à leurs obligations.