Des défenseurs des droits des immigrés ont déposé une plainte devant un tribunal fédéral pour empêcher l’administration du président américain Donald Trump de mettre fin aux protections juridiques dont bénéficient environ 1 100 ressortissants somaliens aux États-Unis.

La procédure judiciaire vise la décision du département américain de la Sécurité intérieure de mettre un terme au statut de protection temporaire (TPS) accordé aux migrants somaliens. Ce dispositif protège les bénéficiaires contre l’expulsion et leur permet de travailler légalement sur le territoire américain.

Selon l’annonce faite en janvier par la secrétaire sortante à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, cette protection doit prendre fin le 17 mars. L’administration estime que la situation en Somalie s’est améliorée, malgré la poursuite d’affrontements entre les forces gouvernementales somaliennes et les militants du groupe islamiste Al-Shabaab.

La plainte a été déposée par quatre ressortissants somaliens ainsi que par deux organisations de défense des immigrés, African Communities Together et Partnership for the Advancement of New Americans. Les plaignants affirment que la décision viole les règles administratives et qu’elle repose sur une politique discriminatoire.

Selon eux, la mesure serait entachée d’irrégularités de procédure et motivée par un agenda politique prédéterminé, notamment en raison de déclarations publiques de Donald Trump critiquant les migrants somaliens.

L’administration Trump a déjà engagé plusieurs procédures pour mettre fin au statut de protection temporaire accordé à des ressortissants d’autres pays. Le TPS, créé par le Congrès américain, est destiné à protéger temporairement les personnes originaires de pays frappés par des conflits armés, des catastrophes naturelles ou d’autres crises majeures.