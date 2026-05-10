Un tribunal américain condamne quatre hommes pour l’assassinat du président haïtien

Quatre hommes basés dans le sud de la Floride ont été reconnus coupables par un tribunal fédéral de Miami pour leur rôle dans l’assassinat du président haïtien Jovenel Moïse en 2021.

Selon l’accusation, les condamnés ont participé à un complot visant à recruter et financer une vingtaine d’anciens militaires colombiens chargés de mener l’attaque contre le chef d’État haïtien à son domicile de Port-au-Prince, en juillet 2021. L’opération comprenait la fourniture d’armes, de munitions, d’argent et d’équipements tactiques.

Le procès, qui a duré neuf semaines à Miami, concernait notamment Arcangel Pretel Ortiz, ressortissant colombien résidant aux États-Unis, Antonio Intriago, homme d’affaires américano-vénézuélien, James Solages et Walter Veintemilla.

Les quatre hommes ont été déclarés coupables de plusieurs chefs d’accusation, notamment complot en vue de tuer et d’enlever une personne hors des États-Unis ayant entraîné la mort, ainsi que soutien matériel à une opération criminelle mortelle.

L’assassinat de Jovenel Moïse, alors âgé de 53 ans, avait plongé Haïti dans une profonde crise politique et sécuritaire, favorisant l’expansion des gangs armés dans le pays.