Un juge de la Cour suprême suspend la réduction de peine de Bolsonaro

Le juge Alexandre de Moraes, membre de la Cour suprême fédérale du Brésil, a suspendu l’application d’un projet de loi qui aurait considérablement réduit la peine de prison de l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro.

Selon la décision publiée samedi, cette mesure empêche pour le moment l’entrée en vigueur d’un texte adopté par le Congrès qui aurait ramené la condamnation de Bolsonaro pour complot de coup d’État après l’élection de 2022 de 27 ans de prison à un peu plus de deux ans.

Deux partis politiques ainsi que l’ABI avaient saisi la justice cette semaine, estimant que cette loi était anticonstitutionnelle. Le président Luiz Inácio Lula da Silva avait lui aussi tenté de bloquer le texte par veto, mais celui-ci avait été annulé par le Congrès le mois dernier.

La loi concernait également les personnes condamnées après les émeutes de janvier 2023, lorsque des partisans de Jair Bolsonaro avaient envahi et vandalisé le palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême à Brasilia.