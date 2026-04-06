Ukraine : Kiev revendique la reprise de 480 km² face à une offensive russe persistante

L’armée ukrainienne affirme avoir repris le contrôle de 480 km² de territoire sur les fronts sud-est et est depuis la fin janvier, selon le chef d’état-major Oleksandr Syrskyi. Cette progression intervient alors que la Russie poursuit ses opérations offensives de printemps.

À l’issue d’une visite sur la ligne de front, le responsable militaire a indiqué que les forces ukrainiennes avaient reconquis huit localités dans la région de Dnipropetrovsk, à l’est du pays, ainsi que quatre autres dans la région de Zaporijia, dans le sud-est.

Malgré ces avancées, Oleksandr Syrskyi a souligné que les troupes russes continuaient de mobiliser des moyens importants. Selon lui, Moscou ne renonce pas à ses objectifs militaires et renforce actuellement ses effectifs ainsi que ses équipements en vue de nouvelles opérations.

« Les troupes russes n’abandonnent pas leurs plans de nouvelles offensives », a-t-il déclaré, précisant que malgré des pertes significatives, les forces russes cherchent toujours à conquérir davantage de territoire ukrainien.

Le chef d’état-major a également évoqué la volonté de la Russie d’établir une « zone tampon » dans la région de Dnipropetrovsk, ce qui témoigne de l’ampleur des ambitions militaires russes dans cette phase du conflit.

Ces développements illustrent la poursuite d’une guerre d’usure sur plusieurs fronts, où les gains territoriaux restent limités mais stratégiquement importants, dans un contexte de combats intenses et de pression constante des deux côtés.