Ukraine–Hongrie : Kiev salue la restitution de fonds saisis et entrevoit une détente diplomatique

L’Ukraine a salué la restitution par la Hongrie d’argent liquide et d’or appartenant à la banque publique ukrainienne Oschadbank, saisis en mars par les services de sécurité hongrois. Cette décision est perçue à Kiev comme un signe encourageant de normalisation des relations entre les deux pays, longtemps marquées par des tensions politiques.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé la restitution de ces fonds, tout en exprimant l’espoir de voir s’ouvrir une nouvelle phase de dialogue avec Budapest. Cette évolution intervient dans un contexte de recomposition politique en Hongrie, où un changement de leadership a récemment modifié l’équilibre interne du pouvoir.

Sous le gouvernement de l’ancien Premier ministre Viktor Orban, la Hongrie avait procédé à l’arrestation de sept Ukrainiens transportant environ 82 millions de dollars en espèces et en or. Les autorités hongroises les soupçonnaient de blanchiment d’argent, une accusation vivement contestée par Kiev, qui avait dénoncé une action assimilée à du « racket ».

La restitution des avoirs marque donc un tournant dans ce dossier sensible, qui avait contribué à détériorer les relations bilatérales entre les deux pays. Pour l’Ukraine, cette décision représente un geste positif susceptible de favoriser un rapprochement diplomatique.

Les autorités ukrainiennes espèrent désormais que cet apaisement se poursuivra sur d’autres dossiers, dans un contexte où Kiev cherche à renforcer ses liens avec ses voisins européens face à la guerre en cours.

Si cette évolution est confirmée, elle pourrait ouvrir la voie à une phase de coopération plus constructive entre l’Ukraine et la Hongrie, après plusieurs années de relations tendues et de désaccords politiques persistants.