Trump veut faire financer la guerre contre l’Iran par les pays arabes, selon la Maison Blanche

Le président américain Donald Trump envisagerait de solliciter les pays arabes pour financer une partie de la guerre contre l’Iran, selon des déclarations de la Maison Blanche.

Lors d’un point de presse, la porte-parole Karoline Leavitt a indiqué que cette idée faisait partie des options envisagées par Donald Trump, sans toutefois entrer dans les détails.

« C’est une idée que je sais qu’il a », a-t-elle déclaré, laissant entendre que le président pourrait prochainement s’exprimer publiquement sur cette piste.

Parallèlement, Washington affirme que les discussions avec Téhéran se poursuivent et progressent, malgré des positions publiques très fermes de la part des autorités iraniennes.

Selon la Maison Blanche, les déclarations officielles de l’Iran diffèrent des échanges privés, où certains points évoqués par les États-Unis auraient été acceptés en coulisses.

Donald Trump a également laissé entendre que les objectifs stratégiques de la guerre pourraient être atteints, évoquant notamment la question d’un changement de régime en Iran.

Cette double approche pression militaire d’un côté, discussions diplomatiques de l’autre illustre la stratégie actuelle de Washington dans ce conflit.

L’idée de faire contribuer financièrement les pays arabes pourrait toutefois susciter des tensions diplomatiques, alors que plusieurs États de la région sont déjà directement ou indirectement impliqués dans la crise.

Dans un contexte de guerre aux répercussions mondiales, cette proposition souligne aussi les enjeux économiques du conflit, alors que les coûts militaires et énergétiques ne cessent d’augmenter.